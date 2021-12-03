RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Плюсам не вистачить грошей": Горбунов сказав, за яку суму готовий стати учасником "Танців з зірками"

Автор: Анна Шиканова

Юрій Горбунов в "Танцях з зірками" вже майже 15 років – з 2006 року. Він багато років веде це шоу.

Однак продюсер програми Володимир Завадюк і головний хореограф проєкту Олена Шоптенко вже давно мріють зробити телеведучого учасником шоу.

В ефірі "Танці з зірками" Юрій Горбунов розповів, в якому випадку він міг би вийти на паркет як учасник шоу.

Продюсери та організатори шоу вважають, що у Горбунова є прекрасні дані й він дуже пластичний.

Але за словами телеведучого, танцюючим його глядачі, швидше за все не побачать ніколи.

"У телеканалу "1+1" просто не вистачить грошей виплатити гонорар, у них немає таких грошей. Я дуже радий, що саме цей проєкт колись з'явився в моєму житті. І я навіть дещо знаю про бальні танці", - сказав шоумен.

Точну суму гонорару, який би артист хотів за свою участь у шоу "Танці з зірками" як танцівник, він не назвав.

Він зізнався, що йому цікаво спостерігати за учасниками проєкту, особливо за акторами та спортсменами.

Йому подобається, як люди вміють перевтілюватися і вчаться новому.

Горбунов розповів, коли глядачі зможуть побачити його на паркеті в ролі учасника "Танців з зірками"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасник "Танців з зірками" розсекретив правду про конфлікт Нікітюк і Ями.

А також ми розповідали про те, Дікусар висловився про фінал "Танців з зірками".

Читайте РБК-Україна в Google News
Танцы со звездамиТанці з зіркамиЮрій Горбунов