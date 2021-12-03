"Плюсам не вистачить грошей": Горбунов сказав, за яку суму готовий стати учасником "Танців з зірками"

Юрій Горбунов в "Танцях з зірками" вже майже 15 років – з 2006 року. Він багато років веде це шоу.
Однак продюсер програми Володимир Завадюк і головний хореограф проєкту Олена Шоптенко вже давно мріють зробити телеведучого учасником шоу.
В ефірі "Танці з зірками" Юрій Горбунов розповів, в якому випадку він міг би вийти на паркет як учасник шоу.
Продюсери та організатори шоу вважають, що у Горбунова є прекрасні дані й він дуже пластичний.
Але за словами телеведучого, танцюючим його глядачі, швидше за все не побачать ніколи.
"У телеканалу "1+1" просто не вистачить грошей виплатити гонорар, у них немає таких грошей. Я дуже радий, що саме цей проєкт колись з'явився в моєму житті. І я навіть дещо знаю про бальні танці", - сказав шоумен.
Точну суму гонорару, який би артист хотів за свою участь у шоу "Танці з зірками" як танцівник, він не назвав.
Він зізнався, що йому цікаво спостерігати за учасниками проєкту, особливо за акторами та спортсменами.
Йому подобається, як люди вміють перевтілюватися і вчаться новому.
Горбунов розповів, коли глядачі зможуть побачити його на паркеті в ролі учасника "Танців з зірками"
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасник "Танців з зірками" розсекретив правду про конфлікт Нікітюк і Ями.
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