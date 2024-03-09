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Plus-size модель Эшли Грэм похвасталась фигурой в смелом мини от украинской дизайнера

Суббота 09 марта 2024 19:11
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Plus-size модель Эшли Грэм похвасталась фигурой в смелом мини от украинской дизайнера Модель показала новый "лук" (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Полина Иваненко

Известная plus-size модель Эшли Грэм приятно поразила фанатов. Она показалась в смелом мини. Звезда примерила короткое платье, которое создала украинская дизайнер.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Грэм поделилась в Instagram.

Новый "лук" от модели plus-size

Так, Грэм решила примерить полупрозрачное мини-платье. Смелый наряд поражает не только длиной. Интересный верх с прикрытыми плечами и открытыми руками придает фигуре модели силуэтности.

Свой образ звезда дополнила босоножками на каблуке. Она не стала утяжелять "лук" чрезмерным количеством аксессуаров, а потому выбрала лишь золотые серьги. Также Грэм собрала волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Plus-size модель Эшли Грэм похвасталась фигурой в смелом мини от украинской дизайнера

Грэм показалась в соблазнительном мини от украинского дизайнера (скриншот)

На видео модель "тегнула" аккаунт дизайнера Маши Поповой (MASHA POPOVA) - украинки, покорившей мировые тренды. Одежду от нее носит не только Грэм. "Луки" с нарядами от Поповой уже примерили певица Дуа Липа, модель Кортни Кардашьян и другие звезды.

Стоимость платья, которое надела Грэм, остается неизвестной. На сайте Поповой этот наряд размещен без "ценника".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что стилист показала 5 пар женской обуви, которая вышла из моды и старит.

Кроме того, недавно стало известно, в какой цвет покрасить волосы, чтобы выглядеть молодой и стильной.

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