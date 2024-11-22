PlayStation Store предлагает эксклюзивные предложения с невероятными скидками в честь Черной пятницы
PlayStation подготовил для геймеров жаркие предложения на Черную пятницу 2024! С 22 ноября по 2 декабря в магазине PlayStation Store вас ждут скидки на игры, консоли и аксессуары.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт PlayStation Store.
Оборудование и комплекты
Предложения напрямую от PlayStation включают PS5 Fortnite Cobalt Star Bundle, PlayStation VR2, контроллеры DualSense и новые беспроводные гарнитуры и наушники Pulse. Розничные продавцы также предложат сезонные скидки на эти и другие товары, такие как чехлы для консолей и ограниченные комплекты игр.
Скидки PlayStation Plus
В течение этого рекламного периода геймеры могут сэкономить до 30 процентов на 12-месячном членстве PlayStation Plus. Действующие участники, которые переходят на уровни Extra или Premium/Deluxe, также могут получить скидки до 30 процентов. Подписчики получают доступ к эксклюзивному контенту, такому как The Last of Us Part I и Grand Theft Auto V через каталог игр, и могут транслировать до 100 игр Sony Pictures.
Скидки на игры
Сотни игр для PS4 и PS5 продаются со скидкой в PlayStation Store, среди которых такие популярные игры, как Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws и EA Sports FC 25.
Популярные игры, которые продаются со скидкой:
- Цифровое расширенное издание Marvel’s Spider-Man 2 - 1715,34 гривен (вместо 2599 гривен)
- Стандартное издание EA SPORTS FC™ 25 для PS4 и PS5 - 1199,50 гривен (вместо 2399 гривен)
- Star Wars Outlaws - 1724,25 гривен (вместо 2299 гривен)
- Hogwarts Legacy для PS5 - 629,70 гривен (вместо 2099 гривен)
- SILENT HILL 2 - 1599 гривен (вместо 1999 гривен)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition - 503, 58 гривен (вместо 1199 гривен)
- God of War: Ragnarök - 1149,50 гривен (вместо 2299 гривен)
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