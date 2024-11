PlayStation Store предлагает эксклюзивные предложения с невероятными скидками в честь Черной пятницы

Оборудование и комплекты

Предложения напрямую от PlayStation включают PS5 Fortnite Cobalt Star Bundle, PlayStation VR2, контроллеры DualSense и новые беспроводные гарнитуры и наушники Pulse. Розничные продавцы также предложат сезонные скидки на эти и другие товары, такие как чехлы для консолей и ограниченные комплекты игр.

Скидки PlayStation Plus

В течение этого рекламного периода геймеры могут сэкономить до 30 процентов на 12-месячном членстве PlayStation Plus. Действующие участники, которые переходят на уровни Extra или Premium/Deluxe, также могут получить скидки до 30 процентов. Подписчики получают доступ к эксклюзивному контенту, такому как The Last of Us Part I и Grand Theft Auto V через каталог игр, и могут транслировать до 100 игр Sony Pictures.

Скидки на игры

Сотни игр для PS4 и PS5 продаются со скидкой в PlayStation Store, среди которых такие популярные игры, как Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws и EA Sports FC 25.

Популярные игры, которые продаются со скидкой: