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Playboy назвал "идеальную женщину": кто она (фото)

Пятница 03 ноября 2023 19:30
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Playboy назвал "идеальную женщину": кто она (фото) Идеальная женщина по версии Playboy (фото: instagram.com/janaina3)
Автор: Иванна Пашкевич

В норвежском журнале Playboy определили идеальную женщину - ею стала 35-летняя модель из Бразилии Джанайна Празерес.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Star .

Как выглядит идеальная женщина по версии Playboy

35-летняя модель призналась, что ее внешность не совсем естественна, поскольку она несколько раз ложилась под нож.

Playboy назвал &quot;идеальную женщину&quot;: кто она (фото)Playboy назвал &quot;идеальную женщину&quot;: кто она (фото)

Идеальная женщина по версии Playboy (фото: instagram.com/janaina3)

Джанайна рассказала, что потратила 250 000 фунтов стерлингов на пластические операции, чтобы улучшить свою внешность, и что красота, по ее мнению, - это "секрет лучшей жизни".

"Мне нравится чувствовать себя красивее, я всегда стараюсь повысить свою самооценку. В этом секрет лучшей жизни. Так что если я могу инвестировать в нее [мою красоту], я не экономлю", - поделилась модель.

Playboy назвал &quot;идеальную женщину&quot;: кто она (фото)Playboy назвал &quot;идеальную женщину&quot;: кто она (фото)

Идеальная женщина по версии Playboy (фото: instagram.com/janaina3)

Джанайна утверждает, что перенесла липосакцию, две пластики носа, пластику груди, биопластику ягодиц, биопластику лица, а также вставила гормональные имплантаты и удалила ребро. Она также прошла неинвазивные процедуры.

Джанайна также занимается бодибилдингом, кардиотренировками и электростимуляцией, и у нее есть личный тренер, помогающий ей набрать мышечную массу.

Playboy назвал &quot;идеальную женщину&quot;: кто она (фото)

Идеальная женщина по версии Playboy (фото: instagram.com/janaina3)

"Я ем сбалансированную пищу с белками, овощами и углеводами. Я избегаю безалкогольных напитков и сахара, но не могу обойтись без фастфуда. Мне нравится делать операции, но я не отказываюсь от своего тела", - добавила красавица.

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