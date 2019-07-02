Плацкарт в аеропорту: хостел в "Борисполі" роздратував мережу (фото)

В аеропорту Бориспіль відкрився капсульний хостел під назвою GettSleep Boryspil. Однак українці ноу-хау не оцінили. У соцмережах вже розгромили ідею в пух і прах. Переночувати тут можна в окремій капсулі (осередку). Три години на двох обійдеться в 550 гривень, також є так звані "кімнати" з кондиціонером. Також передбачена можливість прийняття душу пасажиром.

Про нововведення повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Аеропорт "Бориспіль" приєднався до сучасних аеропортів світу, де мандрівники можуть отримати короткий перепочинок між рейсами в капсульному готелі. Переконані, з продовженням зростання кількості транзитних пасажирів така послуга буде користуватися попитом", - написав Омелян.

Фото: Капсульний хостел в Борисполі (booking.com)

Під постом Омеляна українці висловили свою думку щодо нового хостелу. Деякі вважають, що осередки схожі на плацкартний вагон, інші пишуть, що вартість занадто висока. Користувачі дивуються, чи комфортно буде спати в такому маленькому просторі.

Ось що називається розкласти все по поличках.

Навіть шторок немає?

Як зазвичай.. Європейські ціни у нищебродській країні? 150 грн за годину в комірці?

О, ми вже майже Японія?

Ну от дуже круто, Але правда 36€ за 12 годин??? Що ж всі в Україні так мріють заробити всі гроші відразу?

Плацкарт тепер і в аеропорту)

Скріншот коментарів (facebook.com/volodymyr.omelyan)

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