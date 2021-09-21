Платні парковки в Києві розлютили людей: давати гроші відмовляються

У деяких спальних районах Києва місця для автомобілів вже не безкоштовні - це рішення міської влади. При цьому автомобілістам не подобається таке нововведення, і вони відмовляються платити.

Про це йдеться в сюжеті " Вікна-новини ".

У КМДА заявили, що система паркування в житлових зонах працює вже давно, але людей до цього про неї не сповіщали. Люди не платили, а бюджет міста недоотримував мільйони гривень.

Місцеві жителі незадоволені, що їм необхідно тепер платити гроші за стоянку біля будинку. Деякі щоб не платити тепер ставлять машину в сусідніх дворах.

У спальних районах фіксований денний тариф з 8:00 до 22:00 в будні дні. Чоловік порахував, що в місяць йому доведеться заплатити 1500 гривень. За кожен день виходить 75 гривень. Година стоянки коштує 5 гривень.

"Якщо приїхав на Харківський з Хрещатика, то добре, плати гроші. Якщо ти тут живеш, то платити гроші, паркуючи машину біля свого будинку, це нонсенс", - заявив місцевий житель.

Він також додав, що на дорозі немає ніякої розмітки, яка б вказувала на парковку.

У КМДА підтвердили, що розміток дійсно немає, але повинні були б ще з 2007 року, коли спальні райони стали третиною зоною платного паркування.

Штрафи за несплату паркування

Залежно від зони, де стоїть авто, штрафи за несплату паркування становлять 100, 500 і 700 гривень.

Юрист каже, що поки відповідної розмітки немає юридично штраф з порушника не стягнуть.

"За законом платна парковка повинна містити обидва елементи - це і дорожній знак, і розмітка на асфальті", - заявив юрист.

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