У Києві дама на Lexus виклала свою втечу від "копів" в Instagram, але була жорстоко покарана

У Києві жінка на Lexus порушила правила паркування і хотіла сховатися від поліції. Її знайшли, завдяки відео, опублікованому в Instagram.

Порушила правила паркування

Все почалося з того, що даму на авто зупинила поліція. Але жінка почала сперечатися з поліцейським і доводити йому, що вона не порушувала правил паркування і взагалі стоїть на "аварійці".

Правоохоронець попросив пред'явити документи, але вона почала грубіянити і дала зрозуміти, що слухати його не зовсім збирається.

Жінка не врахувала важливу деталь

Після цього дама натиснула на газ і спробувала сховатися, але не врахувала одну важливу деталь. Річ у тому, що в салоні авто вона була не одна, а з подругою. Та все знімала на камеру, а після чого опублікувала погоню від копів в Instagram.

Завдяки цьому порушницю затримали та забрали водійські права.