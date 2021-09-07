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У Києві дама на Lexus виклала свою втечу від "копів" в Instagram, але була жорстоко покарана

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 09:46
У Києві дама на Lexus виклала свою втечу від "копів" в Instagram, але була жорстоко покарана У Києві жінка на авто намагалася втекти від поліції (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві жінка на Lexus порушила правила паркування і хотіла сховатися від поліції. Її знайшли, завдяки відео, опублікованому в Instagram.

Про це повідомляється в одному з Telegram-каналів столиці.

Порушила правила паркування

Все почалося з того, що даму на авто зупинила поліція. Але жінка почала сперечатися з поліцейським і доводити йому, що вона не порушувала правил паркування і взагалі стоїть на "аварійці".

Правоохоронець попросив пред'явити документи, але вона почала грубіянити і дала зрозуміти, що слухати його не зовсім збирається.

Жінка не врахувала важливу деталь

Після цього дама натиснула на газ і спробувала сховатися, але не врахувала одну важливу деталь. Річ у тому, що в салоні авто вона була не одна, а з подругою. Та все знімала на камеру, а після чого опублікувала погоню від копів в Instagram.

Завдяки цьому порушницю затримали та забрали водійські права.

Як ми раніше писали, у Києві затримали п'яну в устілку жінку на авто, вона побила рекорд.

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