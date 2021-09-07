У Києві дама на Lexus виклала свою втечу від "копів" в Instagram, але була жорстоко покарана
У Києві жінка на Lexus порушила правила паркування і хотіла сховатися від поліції. Її знайшли, завдяки відео, опублікованому в Instagram.
Про це повідомляється в одному з Telegram-каналів столиці.
Порушила правила паркування
Все почалося з того, що даму на авто зупинила поліція. Але жінка почала сперечатися з поліцейським і доводити йому, що вона не порушувала правил паркування і взагалі стоїть на "аварійці".
Правоохоронець попросив пред'явити документи, але вона почала грубіянити і дала зрозуміти, що слухати його не зовсім збирається.
Жінка не врахувала важливу деталь
Після цього дама натиснула на газ і спробувала сховатися, але не врахувала одну важливу деталь. Річ у тому, що в салоні авто вона була не одна, а з подругою. Та все знімала на камеру, а після чого опублікувала погоню від копів в Instagram.
Завдяки цьому порушницю затримали та забрали водійські права.
Як ми раніше писали, у Києві затримали п'яну в устілку жінку на авто, вона побила рекорд.