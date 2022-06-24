Платна підписка в Telegram: які переваги і чи варто купувати

Преференції, які дає преміальна підписка

Як і очікувалось, на роботу з месенджером для звичайного користування нова платна версія ніяк не вплине.

Але за 3,99 доларів в місяць користувачі Telegram Premium отримують такі "бонуси":

у 2 рази збільшенні усі ліміти, такі як: кількість чатів, кількість каналів та груп, кількість папок та закріплених діалогів, також збільшилась кількість обраних наліпок та кількість доступних облікових записів з одного пристою.

збільшення розміру файлів для завантаження - з 2 гігабайтів, що доступні у класичній версії, до 4 гігабайтів з преміумом

пришвидшене завантаження файлів - внаслідок пріоритетності ваших файлів на фоні інших, вони будуть значно швидше завантажуватись

розшифрування голосових повідомлень у текстовому вигляді

відсутність реклами

додаткові можливості для використання відгуків - смайликами та анімації на увесь екран

розширені налаштування діалогів

анімаційні аватарки будуть програватись навіть коли діалог з людиною не відкритий

спеціальні іконки та значок біля ім'я користувача, який зазначає преміум версію.

Нові функції, які з'явились для всіх користувачів

Нові параметри подання заявок до публічних каналів

Адміністратори таких каналів, тепер можуть увімкнути вступ до каналу згідно з заявкою. Таким чином, коли новий користувач захоче долучитись, він натисне "подати заявку" та буде відображатись у адміністратора в списку охочих.

Таким чином адміністратор зможе проінформувати учасника з правилами або іншими положеннями ще до того, як той стане учасником каналу.

Значок підтвердженого профілю

Якщо ви маєте підтверджені профілі хоча б у двох соціальних мережах, ви зможете відправити заявку на верифікацію свого каналу, групи або бота у Telegram.

Поліпшення ботів

Тепер у розділі "Що вміє Бот?" власники зможуть розміщувати фото та відео для наглядної презентації його вмінь.

Попередній перегляд на Android

Тепер на Android можна буде переглядати нові повідомлення, не відкриваючи їх. Для цього треба нажати на фото співрозмовника у списку діалогів на декілька секунд. Така функція була доступна й раніше, але лише на телефонах компанії Apple.

Також на Android можна за бажанням увімкнути автоматичне збереження усіх файлів на пам'ять телефону.

Завантаження файлів зі сторонніх додатків напряму для iOS

Тепер для того, щоб скинути якийсь файл з іншого додатку, вам не доведеться його спочатку звантажувати, а потім "пуляти" у Telegram. Для економії часу тепер можна відразу завантажувати файли у Telegram зі сторонніх додатків.

Також з'явилась анімована шкала, яка дасть зрозуміти, скільки орієнтовно це займе часу.

Конструктор анімованих аватарів для користувачів macOS

Для таких користувачів достатньо зайти до відповідних налаштувань, щоб зробити анімовану аватарку.

Також ця функція доступна для профільних відео каналів та груп.

Купляти чи не купляти?

Звісно, з додатковими функціями користування месенджером стане цікавішим. Але кориснішими вони можуть стати лише в тому випадку, якщо ви працюєте у Telegram, ведете власний канал або групу.

Для звичайного користувача навряд буде доцільно витрачати гроші на щомісячну підписку на те, чим ви не будете користуватись.

До слова, для користувачів з України ціна за щомісячну підписку - на долар дешевша, ніж для користувачів з США.