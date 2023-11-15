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Платная версия ChatGPT недоступна для новых пользователей: что известно

OpenAI столкнулась с нехваткой вычислительных мощностей из-за популярности ChatGPT (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI приостановила регистрацию новых пользователей платной версии своего чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в связи с чрезмерно высоким спросом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт генерального директора OpenAI Сэма Альтмана в X (бывший Twitter).

"Мы останавливаем регистрацию новых участников ChatGPT Plus на некоторое время. Резкий рост количества пользователей после конференции для разработчиков превысил наши возможности, и мы хотим убедиться, что все будут иметь отличный опыт", - написал Альтман на своей странице в X (бывший Twitter).

На прошлой неделе компания Альтмана представила на своей первой конференции для разработчиков новые функции и обновления, позволяющие пользователям создавать собственные версии ChatGPT для решения конкретных задач. Эти новости вызвали резкий рост спроса на инструменты и услуги искусственного интеллекта OpenAI.

В настоящее время, в разделе ChatGPT, пользователи могут нажать кнопку "Upgrade" и подписаться на сообщение о возобновлении продаж ChatGPT Plus.

С подпиской ChatGPT Plus, доступной по цене 20 долларов в месяц в США, пользователи получают доступ к GPT-4 Turbo (для бесплатных пользователей - GPT-3.5 Turbo), а также к плагинам и функциям генерации изображений через модель DALL-E.

Ранее мы писали о презентации ChatGPT, на которой было представлено множество новых функций и возможностей.

А еще вы можете прочесть о том, как YouTube внедрил искусственный интеллект в редактор видео.

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Искусственный интеллект