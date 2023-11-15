Платная версия ChatGPT недоступна для новых пользователей: что известно

"Мы останавливаем регистрацию новых участников ChatGPT Plus на некоторое время. Резкий рост количества пользователей после конференции для разработчиков превысил наши возможности, и мы хотим убедиться, что все будут иметь отличный опыт", - написал Альтман на своей странице в X (бывший Twitter).

мы слушали новый ChatGPT Plus sign-ups for bit :(



в покое в использовании post devday has exceeded наши capacity и мы хотим сделать в общем, что имеет большой опыт.



Вы можете задать sign-up для того, чтобы быть записанным в приложении, когда subs reopen.— Sam Altman (@sama) November 15, 2023

На прошлой неделе компания Альтмана представила на своей первой конференции для разработчиков новые функции и обновления, позволяющие пользователям создавать собственные версии ChatGPT для решения конкретных задач. Эти новости вызвали резкий рост спроса на инструменты и услуги искусственного интеллекта OpenAI.

В настоящее время, в разделе ChatGPT, пользователи могут нажать кнопку "Upgrade" и подписаться на сообщение о возобновлении продаж ChatGPT Plus.

С подпиской ChatGPT Plus, доступной по цене 20 долларов в месяц в США, пользователи получают доступ к GPT-4 Turbo (для бесплатных пользователей - GPT-3.5 Turbo), а также к плагинам и функциям генерации изображений через модель DALL-E.