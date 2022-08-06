Ви платите життями українців: європейцям показали емоційне відео про купівлю нафти з РФ
Росія продовжує шантажувати Європу нафтою і газом і вимагати оплату за нього в рублях. В цей час кривава війна в Україні триває.
Європейцям показали емоційне відео, в якому продемонстрували, яку страшну ціну платять українці, поки деякі країни ЄС купують російську нафту.
"Ви не платите рублями або євро за російську нафту або газ... ви платите життями таких же європейців, як і ви. Чи вистачить мужності Європі зупинити геноцид українців?!"- сказано у відео.
У ролику показано, що в той час, як громадяни ЄС п'ють каву і заправляють свою машину на заправці - росіяни обстрілюють Україну сотнями ракет. Країна-агресор вбиває мирних жителів нашої країни, військова техніка РФ продовжує прибувати. Також на відео показані жахливі кадри вбивства людей в Бучі, які в березні облетіли весь світ.
Внизу публікуємо емоційне відео, яке нікого не залишить байдужим.
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