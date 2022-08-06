Ви платите життями українців: європейцям показали емоційне відео про купівлю нафти з РФ

Росія продовжує шантажувати Європу нафтою і газом і вимагати оплату за нього в рублях. В цей час кривава війна в Україні триває.

"Ви не платите рублями або євро за російську нафту або газ... ви платите життями таких же європейців, як і ви. Чи вистачить мужності Європі зупинити геноцид українців?!"- сказано у відео.

У ролику показано, що в той час, як громадяни ЄС п'ють каву і заправляють свою машину на заправці - росіяни обстрілюють Україну сотнями ракет. Країна-агресор вбиває мирних жителів нашої країни, військова техніка РФ продовжує прибувати. Також на відео показані жахливі кадри вбивства людей в Бучі, які в березні облетіли весь світ.

Внизу публікуємо емоційне відео, яке нікого не залишить байдужим.