Як платити за газ менше: українці розповіли про економію до 40%

Для більшості споживачів куб газу в листопаді коштував близько 9 гривень. У грудні ціна майже така ж. При цьому українці можуть змінити постачальника блакитного палива на того, хто надає більш вигідні умови.

Зробити це не так важко. У деяких цей процес займає всього пів години, а економія в результаті відчутна. Про це повідомляє газета "Експрес".

Житель Києва Юрій Андрусяк вирішив змінити постачальника газу для своїх батьків, які живуть в Івано-Франківській області. Раніше його рідні користувалися послугами "Івано-Франківськгаз Збуту", але перейшли на "Нафтогаз", який запропонував їм більш вигідні умови.

У рамках тарифу "Річний" користувачі сплачували за куб газу 4,73 гривні з ПДВ, без вартості доствки блакитного палива.

Житель Вінницької області Віктор Захарчук розповів, що вирішив змінити постачальника газу, як тільки дану процедуру спростили. Раніше він був клієнтом "Вінницягаз Збуту", а перейшов на "Нафтогаз".

"У листопаді куб блакитного палива у мого старого постачальника коштував 8,85 гривні без вартості доставки, а я купив газ у вересні на цілий рік по 4,73 гривні за кубометр. Тобто забезпечив собі щонайменше 40% економії", - розповів чоловік.

При цьому він підкреслив, якщо ціна на газ буде збільшуватися й далі, то економія буде ще суттєвішою.

Житель Київської області Юрій Кривда також почав користуватися послугами "Нафтогазу". Раніше у нього був договір з "Київгаз Збутом". Він вибрав тариф "Річний", і з жовтня ціна газу для нього становить 4,73 гривні за кубометр.

Чоловік вважає, що така конкуренція на ринку - тільки плюс для споживача. При цьому українці можуть вибирати собі нового газового "провайдера" хоч кожен рік.

У кого дешевше?

У грудні найвигідніші умови запропонували:

Megawatt - 5,95 гривні за кубометр;

"Теплобуд" - 6,25 гривні за кубометр;

"Нафтогаз" - 6,33 гривні за кубометр;

"Газ АП" - 6,33 гривні за кубометр;

Paliv Energy - 6,35 гривні за кубометр.

Нагадаємо, НКРЕКП опублікувала тарифи для облгазів на розподіл газу на 2021 рік.

Ми також писали про те, що українці отримають платіжки за комуналку з новою статтею витрат.