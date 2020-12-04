НКРЕКП опублікувала тарифи для облгазів на розподіл газу на 2021 рік

Газовий вентиль (dtek.com)

НКРЕКП розрахувала для всіх облгазів тарифи на розподіл газу на наступний рік. Регулятор зменшив тарифи у 2-3 рази порівняно з тими, що подали облгази в своїх розрахунках.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НКРЕКП.

АТ "Херсонгаз" при діючому тарифі в розмірі 1,12 гривень за куб. м подавав обґрунтування на підвищення тарифу до 3,07 гривень за куб. м. Втім, в НКРЕКП вважають, що компанії вистачить і 1,8 гривень за куб. м.

"АТ "Кіровоградгаз", яке знаходиться під управлінням НАК "Нафтогаз України", подало обґрунтування на тариф в розмірі 3,15 гривень за куб. м. Це в три рази більше, ніж діючий тариф на доставку – 1,04 гривень за куб. м. Розрахований Регулятором тариф "Кіровоградгазу" зросте до 1,75 гривень за куб. м", - йдеться у повідомленні.

Так само Регулятор зрізав запити Операторів ГРМ що входять в Регіональну газову компанію. Наприклад, для АТ "Львівгаз" та АТ "Житомиргаз" зменшили розмір тарифу з 4,14 гривень за куб. м до 1,79 гривень за куб. м та 3,32 гривень за куб. м до 1,82 гривень за куб. м відповідно.

"Велика різниця між обґрунтуваннями облгазів і проектами, затвердженими НКРЕКП, пояснюється тим, що в розрахунках були враховані збитки попередніх періодів. Йдеться про борги, які виникли у газорозподільних компаній перед АТ "Укртрансгаз" через збитковість тарифу і які вони мають сплатити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що НКРЕКП в своїх розрахунках ґрунтується на тому, щоби покрити обґрунтовані витрати газорозподільних компаній і компенсувати збитки компаній поступово, а не за два роки.

"Запобігти зростанню тарифів могли б народні депутати, якби прийняли законопроект №3800-1, який був зареєстрований у Верховній Раді ще наприкінці липня 2020 року. Він передбачає списання боргів, які виникли через збитковість тарифів на розподіл. Поки що ж цей законопроект не прийнятий і ці борги мають бути компенсовані через тариф на доставку газу", - йдеться у повідомленні.