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Пластиковый бюстгальтер: зачем женщины носили его во время Второй мировой войны

Травмы груди были самыми распространенными на производстве (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Во время Второй мировой войны большинство мужчин пошло служить на фронт, поэтому женщинам пришлось занять их рабочие позиции.

Однако в те времена на предприятиях мерами безопасности пренебрегали гораздо чаще, в результате чего травм было не избежать.

Что придумало женщина для собственной защиты - читайте ниже в материале Styler.

Раньше промышленность была в большинстве своем мужской сферой работы, поэтому на заводах и предприятиях условий для женщин почти не было.

Но началась Вторая мировая война, и для поддержки экономики представительницам прекрасного пола пришлось осваивать новые роли.

Часто женщины, работавшие с тяжелой техникой или оборудованием, могли травмировать грудь, особенно если занимались ручным трудом. Именно поэтому в США появилось поручение разработать защиту для женской груди.

Первой по этому делу стала компания Wilson Goggles из Пенсильвании. Инженеры создали Saf-t-Bra - специальное женское нижнее белье, полностью изготовленное из твердого пластика.

Сегодня защитный бюстгальтер хранят в музее (фото: Getty Images)

На самом деле конструкция не была слишком хитроумна. С виду пластиковый бюстгальтер был как две скрепленные между собой каски. Его носили поверх обычного бюстгальтера и другого белья, но под верхней одеждой. Держался он на теле благодаря эластичным лямкам.

Именно такое изобретение должно было защитить женскую грудь от потенциальных травм на производствах.

Женщина демонстрирует бюстгальтер на себе (фото: tsn.ua)

Женщине важно следить за состоянием груди во избежание онкологии. Вот какие вопросы самой себе помогут определить риск развития болезни.

Читайте также, может ли размер груди повлиять на риск злокачественных опухолей.

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