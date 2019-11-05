Плануйте свій старт: кому із знаків Зодіаку пощастить з грошима в листопаді

Астрологи розповіли, кому із знаків Зодіаку початок листопада принесе фінансову удачу, а також дали пораду, як почати останній місяць осені так, щоб він став прибутковим.

Телець

Представникам цього знаку Зодіаку в найближчий тиждень варто зайнятися шопінгом, проте астрологи дали дві поради: пропустити понеділок і вівторок, а в інші дні робити покупки усвідомлено, без поспіху.

Щоб достаток у листопаді ріс, Тельцям потрібно звертати увагу на те, що вони купують і яку енергетику несе нова річ.

Близнюки

Зірки обіцяють активний фінансовий тиждень і можна буде придбати те, що планувалося раніше. Не варто під час покупок сваритися чи купувати щось спонтанно. Для вдалого походу по магазинах варто взяти з собою позитивну компанію і гарний настрій.

Діва

Дівам варто побалувати себе в перший тиждень листопада і записатися в перукарський салон, також варто пройтися по магазинах або сходити в ресторан з коханою людиною.

Щоб протягом місяця в гаманці водилися гроші, треба з перших днів листопада почати відкладати невеликі суми і налаштовуватися на те, що вони будуть витрачені на щось хороше.

Стрільці

Астрологи обіцяють представникам цього знаку Зодіаку суттєві зміни у фінансовій і діловій сфері. Важливо на початку листопада бути відкритими до всіх пропозицій і не витрачати свій час, ресурси на шкідливі звички. Особливо варто бути уважними з 7 по 9 листопада. Можливі пропозиції про нову роботу, повернення старих боргів або велике надходження фінансових коштів.