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"Плакал" и был очень испуган: под Киевом спасли котенка из "железной ловушки"

Спасатели спасли кота под Киевом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС, проявив храбрость, спасли беспомощного котенка. Животное оказалось в ловушке внутри трубы забора и не смогло самостоятельно освободиться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост ГСЧС Украины в Telegram.

Детали инцидента

Быстрые действия работников экстренной службы обеспечили безопасность пострадавшего котенка.

Проявив чрезвычайную точность и осторожность, спасатели успешно вызволили пушистую "жертву" из "железной ловушки".

"Героем сегодняшнего происшествия стал маленький котенок, который каким-то образом попал в трубу забора в городе Белая Церковь. Пушистый малыш "плакал", замерз, смок и был очень испуган и усталый", - говорится в сообщении.

Животное было в ужасном состоянии, что даже спасателям было тяжело смотреть на него.

Однако, на удивление, котенок остался живым и невредимым, с "шансом прожить еще девять жизней".

В Белой Церкви спасатели помогли животному (фото: t.me/dsns_kyiv_region)

При каких условиях чаще всего травмируются коты

В частности, окна не следует открывать в режиме "проветривания", даже при наличии сетки.

Кот, застрявший в окне на проветривание, чаще всего обречен на гибель. В течение 30-40 минут после застревания могут начаться необратимые последствия.

Также полости под ванной, люки для ревизии труб, щели в стенах и другие узкие места тоже стоит закрыть, обычного пластикового люка недостаточно, потому что если очень захотеть и долго его ковырять, он открывается когтем.

К тому же незапертая даже на несколько секунд дверь может привести к бегству кота с непредсказуемыми результатами. Также не стоит выпускать кота гулять самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что за мгновение до прилета в Авдеевке собака спасла жизнь хозяину.

Также мы писали, что в Киеве на улицах заметили благородное животное.

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