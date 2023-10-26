"Плакал" и был очень испуган: под Киевом спасли котенка из "железной ловушки"

Детали инцидента

Быстрые действия работников экстренной службы обеспечили безопасность пострадавшего котенка.

Проявив чрезвычайную точность и осторожность, спасатели успешно вызволили пушистую "жертву" из "железной ловушки".

"Героем сегодняшнего происшествия стал маленький котенок, который каким-то образом попал в трубу забора в городе Белая Церковь. Пушистый малыш "плакал", замерз, смок и был очень испуган и усталый", - говорится в сообщении.

Животное было в ужасном состоянии, что даже спасателям было тяжело смотреть на него.

Однако, на удивление, котенок остался живым и невредимым, с "шансом прожить еще девять жизней".

В Белой Церкви спасатели помогли животному (фото: t.me/dsns_kyiv_region)

При каких условиях чаще всего травмируются коты

В частности, окна не следует открывать в режиме "проветривания", даже при наличии сетки.

Кот, застрявший в окне на проветривание, чаще всего обречен на гибель. В течение 30-40 минут после застревания могут начаться необратимые последствия.

Также полости под ванной, люки для ревизии труб, щели в стенах и другие узкие места тоже стоит закрыть, обычного пластикового люка недостаточно, потому что если очень захотеть и долго его ковырять, он открывается когтем.

К тому же незапертая даже на несколько секунд дверь может привести к бегству кота с непредсказуемыми результатами. Также не стоит выпускать кота гулять самостоятельно.