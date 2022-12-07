"Плачу каждый день": Александра Зарицкая рассказала о проблемах

По словам певицы, она стала меньше доверять людям, плачет каждый день и плохо спит ночью. Также звезда часто просыпаюсь ночью.

"Если честно, то не самый лучший период в моей жизни. С начала войны я стала очень тревожной, не доверяю людям. Я по 10 раз проверяю, закрыла ли дверь. Плачу каждый день. Слезы как раз помогают, этого не надо бояться, стесняться", - сказала она.

Александра Зарицкая рассказала о проблемах во время войны (скрин)

Зарицкая также добавила, что нужно делать во время приступов тревожности и как быстро успокоиться.

Нужно скрестить ладони, зацепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. Далее приложить ладони к груди и поочередно ритмично постучаться по ключицам.

В частности, из-за внутренних вибраций человек услышит звуки, словно громкое сердцебиение. Именно это успокоит человека. Важно продолжать это упражнение, пока человек не почувствует, что дыхание выровнялось.