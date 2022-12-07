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"Плачу каждый день": Александра Зарицкая рассказала о проблемах

Александра Зарицкая рассказала о проблемах (instagram.com/kazka.band)
Автор: Татьяна Самарук

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что с начала полномасштабной войны начала страдать от тревожности. Она поделилась, что поможет быстро успокоиться.

Об этом она рассказала на YouTube-канале "Полиция Ивано-Франковской области".

По словам певицы, она стала меньше доверять людям, плачет каждый день и плохо спит ночью. Также звезда часто просыпаюсь ночью.

"Если честно, то не самый лучший период в моей жизни. С начала войны я стала очень тревожной, не доверяю людям. Я по 10 раз проверяю, закрыла ли дверь. Плачу каждый день. Слезы как раз помогают, этого не надо бояться, стесняться", - сказала она.

Александра Зарицкая рассказала о проблемах во время войны (скрин)

Зарицкая также добавила, что нужно делать во время приступов тревожности и как быстро успокоиться.

Нужно скрестить ладони, зацепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. Далее приложить ладони к груди и поочередно ритмично постучаться по ключицам.

В частности, из-за внутренних вибраций человек услышит звуки, словно громкое сердцебиение. Именно это успокоит человека. Важно продолжать это упражнение, пока человек не почувствует, что дыхание выровнялось.

Ранее солистка группы KAZKA впервые рассказывала о новых отношениях.

Также мы писали, что Зарицкая похудела на 35 килограмм и рассказала, как у нее это получилось.

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KAZKAОлександра Заріцька