Пивоваров взорвал сеть кардинальным изменением образа: артиста не узнать

Украинский певец Артем Пивоваров удивил своих поклонников и буквально взорвал соцсети новым, дерзким образом. Артист, которого привыкли видеть в привычном стиле, появился перед камерой в амплуа настоящего рокера.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.
Так, Пивоваров посетил известного визажиста Егора Андрюшина со своей новой песней "Сегодня", исполненной в дуэте с ONUKA.
В свою очередь Егор предложил звезде изменить свой образ и перевоплотиться в рокера.
В результате на видео Артем сначала позирует без макияжа в придуманном себе образе и очках. А уже через мгновение позирует с растрепанными волосами и покоряет ярким макияжем.
"Придумали для вас новые образы на Хэллоуин. Ждем ваши косплеи", - написал Пивоваров.
Пользователи сети в восторге от такого перевоплощения артиста. Некоторые фаны просят его быть в таком образе на своих концертах.
Скриншот
Отметим, что в дерзкого рокера Артем Пивоваров превратился для съемок драйвового клипа в песню "Сьогодені". Это первый трек, вошедший в его новый проект "ВІРШІНІШІ", в рамках которого он будет популяризировать украинские стихи.
За основу композиции было взято одноименное стихотворение представителя Расстрелянного возрождения Михаила Семенко.
Ранее мы рассказывали, что Артем Пивоваров и KOLA создали новую версию песни "Ночь какая лунная".
Также известная блоггерша впервые призналась, что между ней и певцом.