RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Пивоваров взорвал сеть кардинальным изменением образа: артиста не узнать

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Артем Пивоваров удивил своих поклонников и буквально взорвал соцсети новым, дерзким образом. Артист, которого привыкли видеть в привычном стиле, появился перед камерой в амплуа настоящего рокера.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Так, Пивоваров посетил известного визажиста Егора Андрюшина со своей новой песней "Сегодня", исполненной в дуэте с ONUKA.

В свою очередь Егор предложил звезде изменить свой образ и перевоплотиться в рокера.

В результате на видео Артем сначала позирует без макияжа в придуманном себе образе и очках. А уже через мгновение позирует с растрепанными волосами и покоряет ярким макияжем.

"Придумали для вас новые образы на Хэллоуин. Ждем ваши косплеи", - написал Пивоваров.

 

Реакция юзеров

Пользователи сети в восторге от такого перевоплощения артиста. Некоторые фаны просят его быть в таком образе на своих концертах.

Скриншот

  • Cтрашно красиво
  • Підпал
  • Це вау
  • А можна не зупинятись і продовжувати в цьому ж напрямку?
  • Неймовірно гарний макіяж
  • Це щось дуже круте
  • Вимагаємо такий образ на концертах

Отметим, что в дерзкого рокера Артем Пивоваров превратился для съемок драйвового клипа в песню "Сьогодені". Это первый трек, вошедший в его новый проект "ВІРШІНІШІ", в рамках которого он будет популяризировать украинские стихи.

За основу композиции было взято одноименное стихотворение представителя Расстрелянного возрождения Михаила Семенко.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Артем ПивоваровЗвезды шоу-бизнеса