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Я за пивом: у Дніпрі водій зупинив тролейбус і пішов у магазин (відео)

Автор: Анна Кисельова

Водій зупинив транспорт посеред маршруту, щоб купити пляшечку пінного

У Дніпрі водій маршрутного тролейбуса №8 зупинив транспортний засіб і пішов у магазин за пивом. Несподівані дії водія розлютили одного з пасажирів тролейбуса, і він вирішив зняти дивна поведінка любителя пива. Інцидент стався вранці в неділю, 20 вересня. Відеозапис інциденту опублікували в Департаменті транспорту ДМР.

Як повідомляється, водій раптово зупинив тролейбус неподалік від перехрестя вулиць Титови та Героїв Сталінграда і вийшов у магазин за пивом. На відео помітно, що водій не заперечує свої дії й не бачить в цьому нічого поганого. У відповідь на зауваження пасажира почав грубити.

За словами спеціаліста міського департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Івана Васючкова, водій перепросив за некоректну поведінку. Його притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

Слова Івана Васючкова підтвердив і сам пасажир, у якого виник конфлікт з водієм за зроблене зауваження. Він попросив керівництво тролейбусного депо №2 не карати водія рублем, а обмежитися виговором, оскільки він усвідомив свою провину.

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