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Пиво може стати справжніми ліками: вчені назвали ще одну корисну властивість напою

Неділя 23 серпня 2020 22:02
Пиво може стати справжніми ліками: вчені назвали ще одну корисну властивість напою
Вчені назвали нову корисну властивість пива (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці з'ясували, що пиво може стати для людини навіть ліками

Пиво може стати для людини справжнім порятунком і ліками. Такі висновки зробили вчені з Берліна, які встановили, що пиво знижує ламкість кісток.

Фахівці з Берлінського університету провели дослідження і з'ясували, що ячмінь, з якого варять пиво, здатний істотно знизити розвиток остеопорозу у людини. Це захворювання, яке призводить до ламкості кісток, вражає опорно-руховий апарат і руйнує зубну емаль. Про це пише видання "Новини Ю".

В ячмені також був виявлений колаген – речовина, яка допомагає відновлювати уражені ділянки кісток і суглобів. У світлому пиві колагену набагато більше.

Проте вчені відзначають, що для позитивного ефекту пиво потрібно вживати тільки в невеликих кількостях, через те, що цей напій має згубний вплив на організм людини.

Крім того, фахівці з'ясували, що в натуральному пиві міститься багато калію, що стане помічником проти гіпертонії. У пиві є екстрактивні речовини, які можуть стати бактерицидним, заспокійливим і снодійним.

В одній склянці пива міститься така ж кількість калію, магнію, заліза, міді, цинку і фосфору, як в одній склянці апельсинового соку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали продукт, який лікує застуду краще, ніж антибіотики.

А також розповідали про те, що ці ліки у поєднанні з алкоголем запускають небезпечний процес.

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