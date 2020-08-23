Пиво може стати справжніми ліками: вчені назвали ще одну корисну властивість напою

Вчені назвали нову корисну властивість пива (pixabay.com)

Фахівці з'ясували, що пиво може стати для людини навіть ліками

Пиво може стати для людини справжнім порятунком і ліками. Такі висновки зробили вчені з Берліна, які встановили, що пиво знижує ламкість кісток.

Фахівці з Берлінського університету провели дослідження і з'ясували, що ячмінь, з якого варять пиво, здатний істотно знизити розвиток остеопорозу у людини. Це захворювання, яке призводить до ламкості кісток, вражає опорно-руховий апарат і руйнує зубну емаль. Про це пише видання "Новини Ю".

В ячмені також був виявлений колаген – речовина, яка допомагає відновлювати уражені ділянки кісток і суглобів. У світлому пиві колагену набагато більше.

Проте вчені відзначають, що для позитивного ефекту пиво потрібно вживати тільки в невеликих кількостях, через те, що цей напій має згубний вплив на організм людини.

Крім того, фахівці з'ясували, що в натуральному пиві міститься багато калію, що стане помічником проти гіпертонії. У пиві є екстрактивні речовини, які можуть стати бактерицидним, заспокійливим і снодійним.

В одній склянці пива міститься така ж кількість калію, магнію, заліза, міді, цинку і фосфору, як в одній склянці апельсинового соку.

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