Ці ліки у поєднанні з алкоголем запускають небезпечний процес

Поєднання алкоголю і ліків (ілюстративне фото: pixabay)

Реаніматолог розповіла, які ліки з алкоголем категорично не можна приймати

Українська лікар розповіла, поєднання яких ліків з алкоголем вкрай шкідливе, адже при такій комбінації запускається небезпечний процес - в організмі зупиняється розпад ацетальдегіду в безпечний нетоксичний ацетат.

При цьому реаніматолог-анестезіолог Дарья Сімчук в своєму Instagram-блозі пише, що не всі ліки небезпечні з алкоголем, а деякі поєднання навіть помірно допустимі.

Лікар пояснила процес перероблювання спиртного нашим організмом: алкоголь спочатку перетворюється на ацетальдегід - отруйну речовину, через яку люди відчувають похмілля, потім при обміні речовин він перетворюється в ацетат - безпечний нетоксичний метаболіт.

Деякі лікарські препарати блокують перехід ацетальдегіду в ацетат і виходить "той самий антабусний ефект, ацетату стає багато, а людині зле (головний біль, нудота, блювання)". Саме на цьому ефекті колись базувалося "кодування" від пияцтва. І є ряд препаратів, що цей ефект запускають.

Препарати, які запускають антабусний ефект, що призводить до гострої інтоксикації:

метронідазол

тинідазол

цефалоспорини

фторхінолони

сульфаніламіди

А ось препарати, які не призводять до антабусного ефекту з алкоголем вживати можна, але варто "обмежити вживання".

Також лікар розбила препарати за групами і пояснила, як алкоголь впливає на ефект від них.

Психотропи

Дія транквілізаторів, антидепресантів, нейролептиків, нормотиміків у поєднанні з алкоголем значно зростає. Така комбінація може призвести до почуття від легкої сонливості до патологічного сп'яніння і сутінкового розладу.

Знеболюючі

Більшість таких ліків, як і алкоголь впливають на печінку. Причому все залежить від дози. Але якщо ви випили, після чого почала боліти голова, одна таблетка ібупрофену або парацетамолу не зашкодить.

Антигістамінні

З антигістамінними нового покоління алкоголь не взаємодіє. Однак спиртне може викликати алергію, або збільшити її прояви на що-небудь інше.

Цукрознижувальні та інсулін

Така комбінація підвищить ризик гіпоглікемії. Деякі діабетики прораховують дози препаратів, алкоголю і їжі, щоб знизити ризик. Але, на думку медиків, це "гра з вогнем".

Раніше ми писали, що запаморочення при вставанні може говорити про небезпечний хронічний синдром.

Також повідомлялося, що лікарі назвали найшкідливіший алкогольний напій, навіть невелика доза якого згубна.