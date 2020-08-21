Цей продукт лікує застуду краще, ніж антибіотики

Вчені розповіли про ефективність меду при застуді
Оксфордські вчені повідомили, що мед може виявитися кращим засобом при закладеному носі, кашлі і болю в горлі, ніж медикаменти. Цей продукт набагато ефективніше антибіотиків. Про це пише TheGuardian.
“Мед - засіб дешеве, легко доступне і практично не має побічних ефектів. Лікарі можуть рекомендувати його в якості підходящої альтернативи антибіотиків, які часто бувають неефективними", - розповіли американські вчені.
Фахівці провели аналіз медичних баз даних і знайшли 14 відповідних клінічних експериментів, які включали в цілому 1761 учасника.
“З'ясувалося, що використання меду пом'якшувало симптоми, особливо частоту і силу кашлю. Кілька досліджень показали, що ознаки хвороби проходили раніше на один-два дні", - йдеться в статті.
У той же час, учені відзначають, що у двох проаналізованих експериментах враховувався можливий ефект плацебо.
До речі, мед містить перекис водню, яка надає йому антимікробні властивості. Завдяки цьому він століттями використовувався в традиційній медицині в якості місцевого антибіотика.
Як ми раніше писали, фахівці назвали продукти, які допомагають людині справитися з наслідками алкоголю.