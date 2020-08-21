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Цей продукт лікує застуду краще, ніж антибіотики

П'ятниця 21 серпня 2020 06:42
Цей продукт лікує застуду краще, ніж антибіотики
Мед відмінно справляється з інфекцією (фото: freepic.com)
Автор: Styler

Вчені розповіли про ефективність меду при застуді

Оксфордські вчені повідомили, що мед може виявитися кращим засобом при закладеному носі, кашлі і болю в горлі, ніж медикаменти. Цей продукт набагато ефективніше антибіотиків. Про це пише TheGuardian.

“Мед - засіб дешеве, легко доступне і практично не має побічних ефектів. Лікарі можуть рекомендувати його в якості підходящої альтернативи антибіотиків, які часто бувають неефективними", - розповіли американські вчені.

Фахівці провели аналіз медичних баз даних і знайшли 14 відповідних клінічних експериментів, які включали в цілому 1761 учасника.

“З'ясувалося, що використання меду пом'якшувало симптоми, особливо частоту і силу кашлю. Кілька досліджень показали, що ознаки хвороби проходили раніше на один-два дні", - йдеться в статті.

У той же час, учені відзначають, що у двох проаналізованих експериментах враховувався можливий ефект плацебо.

До речі, мед містить перекис водню, яка надає йому антимікробні властивості. Завдяки цьому він століттями використовувався в традиційній медицині в якості місцевого антибіотика.

Як ми раніше писали, фахівці назвали продукти, які допомагають людині справитися з наслідками алкоголю.

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