Пиво може протистояти раку: вчені розкрили низку корисних властивостей напою

Вчені знайшли в пиві речовину, яка здатна боротися з канцерогенами. Останні, як відомо, призводять до розвитку ракових пухлин.

Крім того, пиво може виводити з організму алюміній. При отруєнні цим металом, пиво навіть призначають, як додаткові "ліки". Таке, наприклад, трапляється з людьми, які працюють в металургії. Про це пише golos.ua.

Медики кажуть, що в помірних кількостях пиво також знижує ризик утворення каменів у нирках. Крім того, вміст заліза, фосфору, магнію, калію, міді і цинку в пиві ідентичний апельсинового соку.

За словами медиків, в помірних кількостях пиво знижує ризик утворення каменів у нирках. Але важливо знати міру. Адже зловживаючи напоєм ви просто будете вимивати з організму корисні мікроелементи.

Надмірно вживаючи пиво можна отримати слабоумство, ожиріння, виразку, цироз печінки, гастрит і багато інших "подарунків".

Нормою вважається вживання в день не більше 200 мл пива.

Відзначимо, що раніше фахівці з Берлінського університету розповіли, що ячмінь, з якого варять пиво, здатний істотно знизити розвиток остеопорозу у людини.

Але дієтологи говорять, що пиво несе приховану шкоду. Адже, по-перше, як правило, напій вживається у великих кількостях, а, по-друге, під нього зазвичай йде жирна і солона закуска.

Раніше лікарі також пояснили, чому не можна змішувати пиво і антибіотики. І які антибактеріальні препарати особливо небезпечні для такого "коктейлю".

Крім того, медики розповіли, чим може бути небезпечна "чарочка" за вечерею.