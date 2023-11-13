Какую вакцинацию сейчас обязательно пройти украинцам: советы Минздрава

В Украине в этот осенне-зимний период гражданам рекомендуют не забывать о вакцинации. Прививки помогут защититься от целого ряда опасных болезней, которые угрожают как детям, так и взрослым.

Говоря о перечне вакцинаций, которые желательно - а в некоторых случаях необходимо - сделать украинцам во время военного положения и на фоне угроз возможных блэкаутов из-за вражеских обстрелов, чиновник разделил прививки отдельно для разных возрастов.

Вакцинация для детей

Кузин подчеркивает, что для маленьких украинцев вакцинация против полиомиелита обязательна.

"Украина преодолела последнюю вспышку полио, но это не значит, что угрозы сейчас нет. Каждый ребенок должен быть вакцинирован против полиомиелита", - рассказал он изданию.

Второе - это дифтерия, и тут прививки тоже обязательны. Кузин обратил внимание, что это очень тяжелое инфекционное заболевание.

"Мы встречаем единичные случаи, но риски увеличиваются, когда дети находятся длительное время в закрытом помещении. Это может быть школьная среда, бомбоубежище. При условии отказа от вакцинации против дифтерии тяжесть заболевания будет играть ключевую роль. Поэтому вакцинация против дифтерии также обязательна", - заявил замглавы Минздрава.

Третье - это вакцинация против кори. Санврач напомнил, что корь является наиболее заразной инфекционной болезнью.

"И для детей это действительно огромная проблема. Несмотря на то, что это детская инфекция, которая довольно часто протекает легко, она также часто приводит к серьезным осложнениям, таким как воспаление головного мозга и поражение ушей. На самом деле, это очень опасная для детей инфекция", - говорит Кузин.

Вакцинация для взрослых

Что касается взрослого населения, то заместитель главы Минздрава рекомендует, чтобы каждый взрослый обратил внимание на свой вакцинальный статус против COVID-19.

"И это по крайней мере нужно делать всякий раз, когда начинается эпидемический сезон. Если есть сопутствующие заболевания, лучше сделать дополнительный бустер и убедиться, что человек имеет уже достаточный уровень иммунитета", - объяснил он.

Второе - это столбняк. По мнению Кузина, всем "наверняка понятно", что количество травм, которое сейчас есть даже среди гражданского населения, значительно возросло.

"Столбняк - это очень тяжелое инфекционное заболевание, и вакцинация против него, во-первых, безвозмездна и она обязательна каждые 10 лет. Поэтому нужно пересмотреть свой вакцинальный статус, если вы пропустили очередную прививку - обратиться к своему семейному врачу", - советует главный государственный санитарный врач.

Для определенных категорий он также рекомендует применять вакцинацию против вирусного гепатита В.

"Вирусный гепатит В является неизлечимой болезнью, но против него есть эффективная вакцина. И наиболее рискованные группы риска - это медицинские работники, это занимающиеся эвакуацией раненых или контактирующие с кровью. Поэтому для них вакцинация против вирусного гепатита В должна быть обязательной", - подчеркивает Кузин.