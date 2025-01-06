Постные голубцы "Горобчики" с рисом и грибами: рецепт вкусного блюда украинской кухни

Что нужно для постных голубцов

Для того, чтобы приготовить постные голубцы, необходимы такие ингредиенты:

капуста - 1 шт.

грибы белые сушеные - 20 г

рис - 100 г

морковь - 1 шт.

квашеные помидоры - 2 шт.

лук - 1 шт.

чеснок - 4 зубчика

кукурузная крупа - 100 г

томатная паста - 1 ст. л.

зелень укропа - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

растительное масло - для жарки

Как готовить постные голубцы с рисом и грибами

Сначала нужно подготовить крупу - кукурузную крупу и рис нужно тщательно промыть в отдельной посуде. После промывки залейте крупы горячей водой для запаривания.

Сушеные белые грибы тоже нужно залить горячей водой на 15 минут. Это поможет промыть грибы и восстановить их вкусовые свойства.

Чтобы подготовить "обертку" голубцов, капусту нужно промыть и вырезать кочан, стараясь не повредить листья. Тем временем в большой кастрюле нужно довести до кипения подсоленную воду. Ее количество должно быть таким, чтобы полностью погрузить капусту.

Как готовить капусту для голубцов (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Пока капуста отпаривается, приготовьте зажарку из лука и моркови. Для этого почистьте лук и морковь, лук нарежьте на кубики, а морковь натрите на крупной терке.

Обжарьте в масле лук до размягчения, затем добавьте морковь. Жарьте, периодически помешивая, в течение нескольких минут. Также добавьте чеснок для аромата, почистив его и пропустив через пресс.

Как готовить начинку для голубцов (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Размягченные грибы нужно промыть и нарезать на небольшие кусочки. Промойте зелень, обсушите ее и измельчите ножом.

С круп слейте всю жидкость и смешайте их, добавив грибы, зелень и зажарку. Также добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте начинку.

Чтобы приготовить голубцы, снимите с капусты листья. Срежьте толстую часть, а затем разрежьте лист пополам. Выложите на край листа 1 ч. л. начинки и сверните капусту конусом, закрыв начинку.

Как готовить голубцы (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Таким способом сформируйте голубцы до окончания начинки. Выложите на дно посуды капустный лист, а на него - голубцы.

Чтобы приготовить заливку для голубцов, снимите кожицу с квашеных томатов, перетрите их в соус, а затем смешайте с томатной пастой. Добавьте в заправку немного воды, чтобы соус был более жидким. Благодаря заливке из квашеных помидоров голубцы приобретают неповторимый вкус, а начинка становится ароматной.

Залейте соусом голубцы, долив воды так, чтобы капустные рулеты были полностью покрыты жидкостью. Накройте голубцы оставшимися капустными листьями. Поставьте кастрюлю на огонь и варите постные голубцы в течение около 30 минут после закипания жидкости.