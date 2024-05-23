После убийства Ивасюка КГБ следил за его могилой. Почему в СССР так остерегались музыканта

Это о Владимире Ивасюке. В 30 лет его жизнь оборвалась. Неофициальная версия следствия гласит, что это было убийство с участием сотрудников КГБ. После похорон музыканта они продолжали следить за его могилой, чтобы видеть, кто туда приходит.

Гений музыкального искусства, убитый советской машиной сталинизма. Автор произведений, которые живут в памяти каждого украинца и время от времени возникают песенным мотивом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему Владимир Ивасюк так "насолил" советской власти и за что его лишили жизни.

С чего начинал выдающийся музыкант

Владимир Ивасюк родился в 1949 году в городе Кицмань Черновицкой области. Его отец Михаил Ивасюк был педагогом, писателем и поэтом. Он также свободно владел шестью языками.

Поскольку отец Владимира имел тесную связь с литературой, то и сына назвал в честь своих любимых поэтов Сосюры и Самойленко.

В три года родители стали брать маленького Ивасюка на репетиции учительского хора. Когда Михаил Ивасюк добился открытия музыкальной школы в их городке, Владимир пошел туда учиться игре на скрипке.

Семья Владимира Ивасюка (фото: ivasyuk.org.ua)

Забегая вперед, скажем, что Ивасюк владел несколькими музыкальными инструментами: скрипка, фортепиано, виолончель и гитара. У него также была возможность освоить альт, струнный музыкальный инструмент, но из-за болезни Владимир кинул это дело в Киевской музыкальной десятилетке имени Николая Лысенко.

Вернувшись в родной город, он научился играть на фортепиано. Приблизительно в эти же годы музыкант начал писать свои первые произведения и песни.

Как появилась на свет "Червона рута"

В 1966 году семья Ивасюков переехала в Черновцы. Здесь будущая звезда поступает в Черновицкий государственный медицинский институт, но его отчислили в первый же день. На поверхность всплыл случай, как Ивасюк с товарищами сбросил бюст Ленина в Кицмане. Случайно ли это было или нет, кто знает?

Однако без дела Владимир не остался. Ему помогли устроиться на завод "Легмаш" учеником токаря. Там он руководил заводским хором, который за полгода стал лауреатом областного конкурса.

Свою первую премию Владимир Ивасюк получил за песню "Відлітали журавлі", музыку к которой написал на стихотворение Миколайчука.

Самой известной работой музыканта является, конечно, "Червона рута". Это название он наткнулся совершенно не случайно.

В библиотеке отца молодой человек нашел книгу Владимира Гнатюка "Коломийки". Здесь на одной из страниц упоминается такое растение как красная рута.

"Вот это сочетание слов просто поразило его. Он увидел в этом цветке символ чего-то прекрасного, увидел большие возможности, песенные и поэтические", - рассказывал позже отец Владимира Ивасюка.

Владимир Ивасюк с первой исполнительницей "Червоної рути" Еленой Кузнецовой (фото: ivasyuk.org.ua)

Однако главная загадка в том, что рута не красная, а действительно желтая. Однако парню это мнение не дает покоя. Однажды он с танцевальным ансамблем участвовал в съемках фильма "Білий птах з чорною ознакою".

В селе, где все происходило, местная жительница рассказала Ивасюку легенду о том, что красная рута цветет раз в 1 500 лет. А девушка, которая найдет цветок, сможет влюбить в себя любого молодого человека.

Вернувшись домой, Ивасюк начинает писать песню, но ничего не удается. Он несколько раз переписывал текст, но слова родились только, когда Владимир влюбился.

Аранжировку к песне писали ночью. Он и его товарищи никак не могли найти именно ту зацепку, которая делала бы произведение совершенной. Вдруг их осенило, что это должен быть женский голос.

В ту же ночь они отправились в местную преподавательницу вокала Елены Кузнецовой, которая и исполнила будущий хит.

Песня дала название первому украинскому музыкальному фильму "Червона рута", съемки которого начались в начале августа в Яремче. В 1971 году работа Ивасюка вошла в двадцатку победительниц первой советской "Песни года", которых определяли по письмам слушателей и зрителей.

Так легенда о неизвестном цветке прочно укоренилась в украинской музыке, а сама песня стала одной из самых известных в украинской индустрии.

Чаще всего песни Владимира Ивасюка исполняла София Ротару (фото: ivasyuk.org.ua)

Смерть Владимира Ивасюка

Композитор получил славу и признание, его начали приглашать на разные конкурсы и мероприятия в качестве члена жюри. Так вышло в апреле 1979 года.

Владимир являлся членом жюри I Республиканского конкурса артистов эстрады в Хмельницком. Выехал во Львов в ночь с 23 на 24 апреля и не вернулся.

24 апреля 1979 года родители музыканта подали заявление в милицию. Поиски проводили до 11 мая, когда дело и закрыли. Через неделю его тело случайно обнаружил солдат. Следствие считало, что это самоубийство даже несмотря на то, что все признаки указывали на обратное.

Объявление об исчезновении Владимира Ивасюка (фото: ivasyuk.org.ua

К этому моменту Владимир уже учился в консерватории как известный композитор, потому не всегда мог присутствовать на занятиях. За пропуски его исключили.

Стоит отметить, что Ивасюк страдал астено-депрессивным синдромом, поэтому обратился к психиатрам. Он хотел поправиться и вернуться к учебе, поскольку Ивасюку было важно получить диплом.

Именно за это уцепились следователи, мол, лечение не завершили, поэтому состояние музыканта привело к повешению.

В прессе Ивасюку начали делать антирекламу, запрещать негласно песни и не рекомендовали идти на похороны.

На возможное убийство Ивасюка указывали следующие признаки:

на его куртке были оторваны пуговицы

люди, которых работники консерватории видели впервые, разыскивали Ивасюка перед его исчезновением

смерть двух молодых влюбленных, видевших Ивасюка одними из последних

студентка утверждала, что видела Владимира в Ровно 3 мая, хотя по выводам следователей он умер 27 апреля

Выводы о следах на месте преступления противоречат сами себе. Например, экспертиза анализа одежды установила, что на плаще, пиджаке, брюках, трикотажной рубашке и обуви Ивасюка нет коры, древесины и пятен зеленого цвета, которые могли бы происходить от поверхности ствола дерева.

Но, несмотря на это, позже в заключении судмедэксперты написали: "Судебно-трасологической экспертизой установлено, что следы на стволе дерева, на ветке, где висел труп, оставлены обувью Ивасюка В. М., когда он залезал на дерево, чтобы привязать поясок к веткам".

Различные судмедэксперты также отмечали, что у повешенных обычно высунут язык. Однако с Ивасюком такого не было, что может свидетельствовать о его смерти еще до повешения, а это инсценировка самоубийства.

12 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины признала незаконным закрытие уголовного дела по смерти Ивасюка и возобновила его.

Бывший прокурор Львовской области Роман Федик в феврале 2015 заявил, что Владимира Ивасюка убили сотрудники КГБ.

В 2019 году Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел несколько следственных экспериментов, чтобы проверить, может ли мужчина совершить такое самоубийство. Они пришли к выводу, что для этого нужно несколько человек.

Интересный факт, что последней любовью Ивасюка была россиянка Татьяна Жукова. На ней композитор планировал жениться. После гибели любимого женщина загадочно исчезла.

Владимир Ивасюк и Татьяна Жукова (фото: ivasyuk.org.ua)

После посещения похорон многие остались без работы или попали в тюрьму. А рядом с могилой Ивасюка круглосуточно дежурили сотрудники КГБ, сжигали записки посетителей.

На сегодняшний день неизвестна однозначная причина убийства. Имен убийц следствие тоже не назвало.

Владимира Ивасюка убили в возрасте 30 лет (фото: ivasyuk.org.ua)