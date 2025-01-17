После этого заявления ученых вы больше никогда не будете есть сосиски

Что известно о вреде сосисок?

Врач предупредил людей, что употребление слишком большого количества сосисок может увеличить риск развития деменции.

Хотя известно, что обработанное мясо повышает риск развития таких заболеваний, как рак кишечника, теперь ученые считают, что оно также может привести к деменции.

Ученые исследовали 133 тысячи человек и каждые два-четыре года спрашивали об их питании, чтобы проверить, не развилась ли у них болезнь.

Они обнаружили, что люди, которые ежедневно едят около двух ломтиков бекона или одной сосиски, имеют на 13% больше шансов на развитие деменции.

По словам ученых, люди уменьшат риск деменции примерно на 28%, если заменят порцию обработанного красного мяса рыбой.

Чем заменить сосиски в рационе?

Употребление птицы, например курицы, может снизить риск деменции примерно на 19%.

Альтернативой может быть замена на такие растения, как орехи, бобовые, чечевица или фасоль, что уменьшит шансы развития заболевания.

"Мы обнаружили, что обработанное красное мясо может увеличить риск снижения когнитивных функций и деменции, но хорошая новость заключается в том, что мы также обнаружили, что замена его более здоровыми альтернативами, такими как орехи, рыба и домашняя птица может уменьшить риск для человека", - рассказал Доктор Дэниел Ханг, старший автор исследования Гарвардского университета.

Исследование 2021 года утверждает, что нитриты, содержащиеся в обработанном мясе, могут привести к "окислительному стрессу, перекисному окислению липидов и активации провоспалительных цитокинов или других механизмов, потенциально вовлеченных в развитие деменции".