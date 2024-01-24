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После темной полосы лучшие времена ждут эти знаки Зодиака

Среда 24 января 2024 06:28
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После темной полосы лучшие времена ждут эти знаки Зодиака Эти знаки Зодиака ждут хорошие времена (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на ближайшее время расскажет, кого из представителей зодиакального созвездия ждут хорошие новости и улучшение дел после тяжелого периода жизни.

У кого из знаков Зодиака жизнь изменится к лучшему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante.

Близнецы

В прошлом году вы щедро отдавали, не ожидая ничего в ответ. Этот год обещает вам признание, которого вы заслуживаете. Ваши старания будут отмечены и вознаграждены. Готовьтесь получить плоды своего терпения и доброты. Звезды будут способствовать вашим планам и желаниям. Будьте целеустремленными и пользуйтесь теми возможностями, которые подарит судьба.

Стрелец

Вы станете свидетелями того, как те, кто пытался навредить вам, усвоят уроки. Ваша сила заключается в вашей способности сохранять спокойствие. Воспользуйтесь этим временем, чтобы сосредоточиться на вашем самопознании и личностном росте. Составьте свой собственный план развития и добивайтесь того, чего хотите добиться.

Козерог

Пора раскрыть свою истинную сущность и освободиться от желания всем нравиться. Примите свою независимость и самодостаточность. Эти черты принесут вдохновение и благополучие вам и вашему близкому окружению. Будьте самим собой и не бойтесь двигаться вперед.

Раньше мы писали, у кого из знаков Зодиака жизнь перевернется в конце зимы и произойдут неожиданные перемены.

А также мы рассказывали, что ждет каждый знак Зодиака в ближайшую неделю, с 22 по 28 января.

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