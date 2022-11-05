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После ракетных обстрелов украинцы стали чаще покупать три продукта: какие именно

Фото: Украинцы стали больше покупать хлеб, молоко и масло (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После массовых ракетных обстрелов России по Украине среди жителей нашей страны возрос спрос на некоторые продукты питания.

На какие именно, рассказал операционный директор Novus Алексей Панасенко в эфире "5 канала".

Какие продукты стали покупать украинцы

По словам эксперта, после массированных ракетных атак наблюдается значительное повышение спроса на товары ежедневного потребления. Так, люди стали больше покупать хлеба, молока и масла.

"Я могу заверить, что вообще украинцам нет причин волноваться. У нас в наличии достаточно товара длительного хранения и хорошо отработанные цепи поставки скоропортящихся товаров. Наша сеть пытается держать цены на доступном для покупателей уровне. Кроме того, мы всегда предлагаем акционные товары, товары социального значения с низким ценником", – отмечает специалист.

Также, по словам Алексея Панасенко, доля импортного товара в супермаркетах значительно выросла из-за временной потери регионов, где производилось большое количество продукции.

Отметим, что даже после постоянных отключений света практически во всех регионах страны, украинцы не уменьшили потребление продуктов питания.

Как ранее мы писали, стало известно, когда в Украине подешевеют яйца.

Также читайте, какие продукты утилизировать после отключения холодильника.

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