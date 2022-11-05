После ракетных обстрелов украинцы стали чаще покупать три продукта: какие именно

Какие продукты стали покупать украинцы

По словам эксперта, после массированных ракетных атак наблюдается значительное повышение спроса на товары ежедневного потребления. Так, люди стали больше покупать хлеба, молока и масла.

"Я могу заверить, что вообще украинцам нет причин волноваться. У нас в наличии достаточно товара длительного хранения и хорошо отработанные цепи поставки скоропортящихся товаров. Наша сеть пытается держать цены на доступном для покупателей уровне. Кроме того, мы всегда предлагаем акционные товары, товары социального значения с низким ценником", – отмечает специалист.

Также, по словам Алексея Панасенко, доля импортного товара в супермаркетах значительно выросла из-за временной потери регионов, где производилось большое количество продукции.

Отметим, что даже после постоянных отключений света практически во всех регионах страны, украинцы не уменьшили потребление продуктов питания.