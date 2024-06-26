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"После победы встречусь с подругами в кафе": история 10-летней Евы из Бородянки в музее "Голоса мирных"

Среда 26 июня 2024 19:05
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"После победы встречусь с подругами в кафе": история 10-летней Евы из Бородянки в музее "Голоса мирных" История 10-летней Евы из Бородянки в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

У каждого ребенка свои воспоминания о войне. У Евы о том, как на ее глазах сбивали вражеский самолет, тот самый, что разрушил памятник Шевченко в Бородянке. А еще о том, как она вернулась в разбитый дом и потеряла домашнего любимца. История 10-летней девочки вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на уведомление фонда.

Еве было 8 лет, когда враг ворвался в Бородянку и начал разрушать поселок. Она запомнила пробки на выезде из города, оккупацию, пожар на нефтебазе и авиабой. Девочку эвакуировали в безопасность, но в конце концов она вернулась домой.

"Дом дедушки сгорел. Дома мы потом делали ремонт, потому что все было разбито... Моего любимого хомяка убило пулей. К счастью, выжила кошка", - рассказывает Ева.

Адаптация к жизни в реалиях войны была для ребенка непростой.

"Мы с папой гуляли у дома и видели, как сбивали российские ракеты. Я очень испугалась и хотела побежать туда, где не было обстрелов. Но папа был после инсульта и мы не могли бежать", - говорит Ева.

Жизнь берет свою. Сейчас девочка выступает в детской театральной студии, помогающей юным бородянцам вернуть ощущение мирного детства. И очень ценит общение с подружками. Девочки договорились: когда наступит мир, встретятся все вместе в кафе, чтобы отметить победу.

История вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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