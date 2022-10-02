Ушел из школы на войну ради семьи и учеников: как учитель стал стрелком-санитаром ВСУ (видео)

Учитель средней школы после полномасштабного нападения РФ на Украину помогал бойцам ВСУ сначала как волонтер, а затем и сам присоединился к войску, с оружием в руках обороняя страну от оккупантов.

Александр работал в школе учителем физкультуры 12 лет. В первый день большого вторжения российских захватчиков 24 февраля услышал, как вражеские самолеты летали над его городом, вели обстрелы.

Многие знакомые учителя сразу вступили в ряды украинского войска, а сам Александр активно занимался волонтерством - собрал средства на покупку тепловизора для военных, на GPS-навигатор для бойцов ССО.

После увиденного, что российские войска натворили под Киевом - в Буче, Ирпене и Гостомеле, без колебаний отправился в армию, подписал контракт с ВСУ.

"Он говорил, что я боюсь, что придут сюда. Говорит: "Я там насмотрелся всего о тех ужасах, которые были там, и я боюсь, что они придут сюда. Лучше я пойду защищать свою семью там, на фронте, с оружием в руках"", - рассказала жена Александра Екатерина.

Мужчина после учений в составе одного из подразделений попал в Марьинку Донецкой области.

"Сложнее всего было настроить себя поехать на "ноль". Это было самое трудное, пожалуй", - вспоминает он и добавляет, что затем стал привыкать к ситуации на передовой.

Также Александр рассказал, что захватчики тогда вели шквальные обстрелы из всех видов вооружения.

"Россияне били из всего. Я не знаю, откуда у них такой запас оружия и вооружения. В самом населенном пункте находились, и там велись боевые действия. В подразделении я был медиком, стрелком-санитаром. Я выполнял задания и стрелковые, и, слава Богу, не понадобилась моя помощь как медика. Но мне немножко "прилетело"", - говорит боец.

Так, находясь на наблюдательном пункте, он услышал звук пролетающего вражеского самолета.

"А потом - падение (снаряда). Я среагировал, говорю ребятам - быстро в укрытия, это был подвал. Мы успели забежать, а я был последним, и получил ранение в виде контузии, закрытой черепно-мозговой травмы, и немного в спину", - вспоминает Александр.

Его ученики из школы пишут своему учителю письма, которые очень согревают бойца.

"Он сейчас вместе с другими воинами стоит на защите нашего государства, защищает нашу землю от врагов. Я даже не представляла, что он туда пошел. Я горжусь им", - рассказывает ученица Александра Елизавета Вербицкая.

Мужчина отмечает, что после победы и окончания войны планирует вернуться в школу к любимой работе, и очень соскучился по своим ученикам.

По словам Александра, после участия в боевых действиях он сильно изменился, начал еще больше ценить жизнь. Учитель-воин надеется, что государство в дальнейшем будет только крепнуть. Он уверен также, что зависит это от образования.

Видео: учитель физкультуры в школе пошел в армию защищать Украину от российских оккупантов