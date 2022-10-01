Алексей "Сталкер". История молодого ветерана российско-украинской войны

Чем отличается война-2022 от фронтовых событий восьмилетней давности и как становятся командирами без военного образования – ниже в материале РБК-Украина.

Война разделила жизни украинцев на до и после 24 февраля 2022 года. Почти всех, но не Алексея Свинаренко, который прочувствовал боевые будни, вкус побед и множественные ранения еще с 2014 года. Уроженец Новоград-Волынского с позывным "Сталкер" на войну пошел еще 20-летним студентом и как будущий историк понимал, что рано или поздно такой сценарий отношений с Россией был неизбежен.

Студенческая скамья, общественный активизм, Майдан, столкновения с "Беркутом". Первые контузии, противостояние "русской весне" в Одессе и Харькове, фронт. Путь "Сталкера" в целом схож с сотнями похожих историй "движевых парней" или "футбольных хулиганов", но и не похож тоже. Потому что не все становятся лидерами воинских подразделений и уж точно не каждый получал 10 ранений за восемь лет, постоянно оказываясь в самых горячих точках.

В 2014 году "Сталкер" был в одной из первых групп "Азова", затем оказался в рядах батальона "Шахтерск", в котором и получил первое ранение. "24 августа 2014 меня ранило взрывом танкового снаряда. Пробило левую руку, разорвало лопатку, зашел осколок в таз, контузия. Выползал из окружения", – вспоминает он.

Война-2022. Начало.

Говоря же о нашей условно "второй" войне – 2022 года – Алексей уверяет, что он с парой десятков соратников знал о ее начале с погрешностью в несколько дней. Давно закупили оружие и снаряжение, сидели "на рюкзаках" с 16 февраля. Той самой ночью 24-го интуитивно решили ехать на точку сбора аккурат перед выступлением Путина.

"Объявление войны я встретил в такси. Забавно было как мой тариф в 100 гривен моментально подскочил до 1200, и таксист жаловался вслух, что приходится везти меня по старой цене", – вспоминает мужчина.

На "точке" – заранее оговоренном месте сбора в Киеве – группа "Сталкера" получила дополнительное снаряжение и уже к 12 часам дня, по словам Алексея, была полностью готова к выполнению боевых заданий.

Группа координировалась с одним из силовых ведомств. От них и были первые задачи, когда совсем не было понятно, чего ждать не просто в ближайшие дни, но и часы тоже. Первые пару дней патрулировали правительственный квартал.

"Западные партнеры по разведке перехватили данные разведки РФ и передали ее украинской власти. Украинская власть и спецслужбы готовились к тому, что армия может не быть лояльной на 100% и ставка будет на несколько лояльных бригад, на подразделения спецназа и добровольцев. Потому, собственно, и выдавали оружие добровольцам территориальной обороны. Готовились к фактической партизанщине", – вспоминает он настроение первых дней войны.

Но, к счастью, произошло иначе. И россияне, и западные спецслужбы недооценили украинский народ. Планы и расчеты Москвы, как мы теперь понимаем, строились на фейковых отчетах Медведчука.

"У меня за три-четыре дня уже была рота. 20 человек были со мной, еще около 20 подтянулись через друзей. Еще столько же подготовленных людей в течение пары дней присоединились по набору", – говорит командир-доброволец, обращая внимание, что численность роты считается примерно от 70 до 120 человек.

Бойцы из роты "Чистое Небо"

Эта рота присоединилась к новому на тот момент добровольческому батальону "Реванш". Затем по мере разрастания стали самостоятельным подразделением, название которому "Сталкер" выбрал под стать своему позывному – "Чистое Небо" (любители соответствующей компьютерной игры оценят).

Бои за Киевскую область

Первый бой "Чистое Небо" приняли в Гостомеле. Это были первые числа марта, когда была сожжена колонна вражеской техники. Также участвовали в боях за Мощун, где "Сталкер" командовал боевой группой – взводом бойцов.

"Там были большие проблемы со связью, приходилось маневрировать, менять позиции. Потому что враг активно наступал и бил со всего, что было в наличии. Это были оборонительные бои", – вспоминает он.

Там же в боях за Мощун у них был первый (и пока к счастью единственный за время войны) погибший. 25-летний боец погиб от минометной мины, которая во время вражеского обстрела попала в дерево, под которым он находился. Всего же, забегая наперед, скажем, что за все это время в подразделении "Сталкера" один погибший и четверо раненых (включая командира). Контузии, как говорит сам Алексей, они не считают.

Когда же ближе к концу марта на Ирпенском направлении Киевской области уже было достаточно сил ВСУ, рота "Сталкера" передислоцировалась на другой берег – к Броварам. Там были более растянутые коммуникации и легкой пехоте было легче себя проявить. Там также были бои – Барышевка, Лукьяновка, Новая Басань. В тех боях подразделение "Сталкера" захватило два вражеских бронеавтомобиля "Тигр" и большое количество российских беспилотников "Элерон-3" вместе с пультами управления, софтом и так далее. Все это, по словам Алексея, было передано украинской разведке.

"Получили хороший боевой опыт, он был очень необходим. Потому что на момент начала войны 13 человек из моего подразделения вообще впервые держали в руках оружие. Но на войне быстро учишься", – отвечает "Сталкер" на частый вопрос о том "как же можно воевать, если ты не военный по профессии".

"Координация с военным командованием на месте происходит так: на тебя выходит, условно говоря, ГУР, и говорит на каком участке фронта нужна помощь легкой пехоты. Или какое-то добровольческое подразделение, которое уже сотрудничает с ГУР, говорит: "Нам нужна помощь на таком-то участке". Ты говоришь: хорошо, у меня, допустим, есть 40 человек, можем держать позиции X, Y. Приезжаете на место, тебе говорят – у нас есть побитые три отделения, давайте ваших добавим по нескольку человека в каждое – усилим их на позициях. Или "вот вам участок обороны, командир держит рацию, канал связи с командованием, держим оборону, пока не будет ротации".

Связь на фронте – отдельная важная тема, а иногда и большая проблема. Обычно у командира две рации – одна для связи со своим подразделением, вторая для связи с командованием. Иногда может быть три рации – если командиру в группу добавят миномет, и он дает по рации команды, где ему работать.

"Связь – это самое главное. Командиру можно вообще не выдавать оружия, главное – хорошие рации", – отмечает "Сталкер". Часто это проблема. И не только потому, что враг глушит связь, но чаще потому, что банально не хватает заряда батареи, если операция длится долго. А подразделение без связи вылетает из общей карты ведения боя. В лучшем случае такое подразделение сможет отойти, в худшем же бывают большие потери.

Муки оформления и передислоцирование на Восток

"После того, как врага погнали с Киевской области, мы пару недель занимались реорганизацией подразделения и разной гуманитаркой – сопровождение журналистов, раздача помощи на освобожденных территориях, эвакуация оставленной вражеской техники. Параллельно я искал варианты продолжения боевого пути для своего подразделения", – вспоминает "Сталкер" события апреля 2022 года.

В итоге получилось уже в середине апреля отправить две боевые группы "Чистого Неба" на харьковское и запорожское направление. И тут уже остро встал вопрос оформления. Когда бойцы неделями на том же харьковском направлении выполняют боевые задачи и не получают зарплату – это очень тяжело. К тому же у людей семьи, дети и так далее. Спонсора для зарплат в подразделении "Сталкера" не было, а держать людей на энтузиазме, по его словам, долго нельзя, потому что будет текучка кадров, немыслимая на войне.

Парни в итоге нашли одну воинскую часть, в которой оформили своих бойцов, и еще одну, где была договоренность о том, что люди из "Чистого Неба" останутся все вместе и не будут разбросаны по разным ротам и взводам. Также один взвод "ЧН" остался в статусе ДФТГ.

При разговоре очень чувствовалось, что вопрос оформления – больная тема. Впрочем, не только для Алексея. Подобные разговоры можно было слышать и раньше от многих добровольцев.

"Очень жаль, что пока еще в армии не до конца отошли от совковой формальщины. Я не говорю, что не нужен порядок, но не всегда формализм способствует порядку. Например, зацикленность на званиях и штатной структуре. Это все нужно в мирное время, но на войне никто не воюет взводами, ротами и вот эта вся уставщина", – говорит "Сталкер", исходя и собственного опыта активных боевых действий.

По его словам, в реальном бою все воюют боевыми группами. Эта боевая группа может состоять из 1-2-3 отделений, взвода пехоты. Взвод очень часто состоит из людей из разных рот. Может быть группа разведки одной бригады, два отделения пехоты другой бригады и 10 людей теробороны дополнительно. "В общем, в реальном бою все не так, как на штабных бумагах мирного времени", – резюмирует он.

"Россияне воевать не очень умеют"

Сравнивая защиту Киевской области и бои на юго-востоке, "Сталкер" констатирует, что под Киевом воевать было легче – тут у врага были более растянуты коммуникации и он был более дезорганизован. А на восточном направлении россияне лучше укрепились, там были лучше поставки, логистика, связь и так далее.

По врагу же в целом "Сталкер" говорит, что по его наблюдениям, например, мотопехотные части РФ вовсе не хотят воевать. Из всех это, наверное, самые немотивированные части после мобилизованных "ЛДНР". Десантники – да, прут вперед, но воевать они тоже не очень умеют.

"Был случай, когда в том же Мощуне мы разведгруппой выходили из села и над нами висел российский дрон и прямо по нам работала минометная батарея. Мины ложились метров в 20-30-ти от нас. Если бы это была украинская батарея, а на нашем месте были россияне, то они все были бы убитыми или ранеными. А у нас вообще не оказалось потерь. И таких случаев я знаю много", – говорит он

О контрнаступлении

Именно в рамках контрнаступления украинских сил "Сталкер" и получил свое крайнее (или, как он говорит "не первое и не последнее") ранение, во время реабилитации после которого РБК-Украина и навестило молодого командира в киевском военном госпитале.

"Это было на запорожском направлении. Мы штурмовали вражеские позиции и при отходе метров в трех за мной взорвался снаряд. Досталось несколько осколков. Повезло, можно сказать, потому что боец из смежного подразделения, который шел за мной, погиб. Мне перебило три пальца, большой осколок зашел в плечо, вырвал трицепс. Контузило, перебило барабанную перепонку. Пальцы удалось сохранить, хоть они и станут немного короче. Слух также в норме – потерял только 10%", – рассказывает Алексей о ранении 1 сентября 2022 года.

Возвращаясь к контрнаступлению, “Сталкер” рассказывает, что атака по Запорожскому направлению была отвлекающим ударом от основного – на Харьковщине. Много говорили об успехе этого контрнаступления, но мало кто обращает внимание, что оно произошло не внезапно.

По его словам, контрнаступлению предшествовали множество локальных прощупываний. В том числе и с серьезными потерями на том же Херсонском направлении. В результате таких проб на прочность обороны противника главный удар решили сделать по Харьковскому направлению и все получилось очень успешно.

Оперативную победу Украина одержала, и это безусловно. Инициатива за Украиной. Инициатива на войне, по словам нашего собеседника, означает что ты, а не противник, выбираешь место удара. Хотя и наступательные действия всегда вести сложнее, чем оборонительные, они требуют большего таланта и мастерства от командования и более продуманной стратегии.

"К тому же проблема наступления в том, что хоть нам Запад и передал большое количество вооружений, но оно не предназначено для наступательных операций. Кроме артиллерии. Нам нужно больше тяжелой бронетехники – танков, БМП, нужна авиация. Это все давать вроде как начали и обещают, но сегодня у нас ее нет в достаточном для наступательных действий количестве. От темпов поставок такого вооружения напрямую зависит хоть какой-то прогноз войны. Но в любом случае еще не меньше года активные боевые действия будут продолжаться, безусловно", – уверен Алексей.

Когда развалится Россия и что нам для этого нужно сделать

Он также говорит о том, что приходится слышать в последнее время все чаще – успешное контрнаступление не должно вселять эйфорию. Потому что, во-первых, это только одно из направлений. Во-вторых, украинские силы не уничтожили армию врага, а заставили ее бежать.

"Для победы над Россией это – капля в море. Существенная, может быть, решающая, но капля. Я считаю, что для победы над Россией нам даже необязательно освобождать все территории. Достаточно нанести какое-то очень ощутимое поражение российской армии, после чего у них там начнет все сыпаться – и морально, и в виде неадекватных реакций типа всеобщей мобилизации, которую Россия не переживет", – говорит он.

"Сталкер" уверен в том, что уже сейчас российские элиты, казавшиеся монолитными, распадаются и поляризуются на глазах. Маркер этой центробежной тенденции – прежде всего, создание параллельных армий в РФ, а это – верный признак конца. Пусть не очень скорого, но неизбежного.

"Главной причиной распада России станет ее поражение от украинского оружия на нашей земле. После распада России мы не просто вернем себе все территории, но даже сможем ввести на территорию нынешней РФ миротворческий контингент и в качестве репараций получать бесплатно или почти бесплатно энергоресурсы. Я в этом убежден", - оптимистично прогнозирует командир роты "Чистое Небо" у стен госпиталя.

Что-то вроде режима "Блиц"

В украинском медийном поле бытуют несколько актуальных и горячо обсуждаемых тезисов/убеждений/мнений/установок. На прощание в конце разговора мы попросили Алексея высказать свое мнение на их счет.

"Контрнаступление произошло только потому, что военное руководство скрыло его планирование от политического руководства".

"Сталкер": Я уверен, что это неправда. Политическое и военное командование сегодня объединено в единое целое. Все эти разговоры – попытки дестабилизировать ситуацию в интересах процентов на выборах для отдельных политиков.

"Запад нам дает оружия ровно для того, чтобы мы защищались, но наши партнеры не заинтересованы в поставках наступательного вооружения".

"Сталкер": Это не миф. Ведь сначала Запад думал, что Россия быстро оккупирует нашу территорию за исключением западных областей. Потому, если мы посмотрим, что нам давали до войны, то это какая-то "стрелковка", ПТРК, ПЗРК – все для обороны, грубо говоря. Причем для партизанской обороны. Потом давали БТРы, артиллерию – тоже все для обороны с целью истощить силы РФ. И только теперь начался процесс передачи наступательного вооружения, и то не теми темпами, как хотелось бы. Западу больше подошел бы вариант заморозки конфликта, чем победа Украины и развал России (с еще большим усилением Китая).

"Украина не готовилась к войне".

"Сталкер": Готовиться нормально начали осенью 2021 года, когда Россия стянула войска к границам. Но тут ведь тоже все упирается в нежелание Запада долгое время давать нам нормальное вооружение, из-за чего подготовка к войне не была эффективной в должной мере. Со своей стороны Украина готовилась как могла. Вспомните, когда назначили Залужного. Тероборону начали создавать, опять же. Может быть, немного позже, чем стоило, но тем не менее.

"Что будет с Крымом?"

"Сталкер": Крым нужно отвоевывать быстрее, чем Донбасс. Потому что потеря Крыма Россией будет более болезненной и ускорит ее конец. Не нужно верить в миф о неприступной крепости и "непотопляемой базе". На самом деле Крым за всю его историю завоевывали все, кто пытался. Достаточно просто взять северный Крым и поставить там нашу артиллерию.

"Почему ты "Сталкер"? (это не расхожий вопрос в медиасфере, но просто стало интересно)".

"Сталкер": Так назвали во время Майдана, где я был в противогазе и бронежилете против милиции. Одет был как в известной компьютерной игре, потому и "Сталкер". Прижилось.

Короткое послесловие

10 ранений в общем счете. Два осколка в теле, которые останутся там навсегда. Ограниченная функциональность правой руки. Контузии. Что по этому поводу говорит Алексей "Сталкер"? "Хочу вернуться на фронт", – под конец разговора отметил он.