Ушли из кино навсегда: звезды, которые оставили карьеру из-за неизлечимых болезней

Майкл Дж. Фокс

Звезда фильмов "Назад в будущее" узнал о своем диагнозе в 1991 году - у него обнаружили болезнь Паркинсона. В 2020-м он завершил актерскую карьеру на фоне ухудшения здоровья. Фокс также основал фонд для исследования болезни Паркинсона и получил Президентскую медаль Свободы в 2025 году.

Майкл Дж. Фокс в 2024 году (фото: instagram.com/realmikejfox)

Брюс Уиллис

Звезда боевиков распрощался со съемочными площадками навсегда из-за диагноза афазия, которая стала следствием лобно-височной деменции. О проблемах со здоровьем стало известно в 2022-м. С тех пор Брюс проживает дни в кругу жены и детей, которые заботятся о его здоровье.

Уиллис с бывшей Деми Мур и дочерью Таллулой (фото:instagram.com/demimoore)

Вэл Килмер

С 2015 года знаменитый "Айсмен" боролся с раком горла, вследствие чего почти потерял голос и редко играл в кино. Несмотря на непростое состояние, в 2022-м он решился на съемки в картине "Лучший стрелок: Маверик". Там его персонаж тоже имел проблемы со здоровьем. Это была последняя выдающаяся роль актера. После этого он редко появлялся на публике, а в апреле 2025 года ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Почему Вэл Килмер оставил карьеру (фото: Getty Images)

Джин Хэкмен

Оскароносный актер завершил карьеру в 2004 году по наставлению врача, который предупредил о серьезных проблемах с сердцем. Впоследствии у Джина диагностировали Альцгеймер. Это не помешало ему дожить до 95 лет, наслаждаясь частной жизнью. Правда, обстоятельства смерти знаменитости, которая наступила через несколько дней после жены, до сих пор шокируют публику.

Как умер Джин Хэкмен (фото: Getty Images)

Сельма Блэр

Актриса, известная по ролям в фильмах "Жестокие игры" и "Хеллбой", в 2018 году сообщила о диагнозе рассеянный склероз. Болезнь повлияла на ее способность работать, однако она продолжает появляться на публике.

Что известно о болезни Сельмы Блэр (фото: instagram.com/selmablair)

Питер Фальк

Знаменитый детектив Коломбо последние годы своей жизни страдал от болезни Альцгеймера и почти не появлялся на публике. Его последний фильм вышел в 2009-м, а через два года он умер в 85-летнем возрасте.

Питер Фальк в роли Коломбо (фото: wikipedia/Margie Korshak)