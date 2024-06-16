"Пошла по зову сердца": 23-летняя девушка вышла замуж за 80-летнего мужчину

23-летняя Сяофан (имя изменено) встретила любовь своей жизни в доме престарелых, где работала волонтером. 80-летний господин Ли (имя изменено) уже некоторое время проживал в этом заведении. Они быстро подружились и стали много общаться.

Впоследствии поняли, что у них много общих интересов и увлечений. Со временем эта дружба начала перерастать во что-то большее. Девушку привлекала зрелость, стабильность и мудрость господина Ли, а его – юношеская жизнерадостность и доброта Сяофан.

Семья Сяофан была против таких отношений и не одобряла романтические чувства девушки к мужчине, который мог быть ей дедушкой. Однако храбрая Сяофан решила пойти по зову своего сердца и разорвала связи с родителями, чтобы быть вместе с любимым Ли.

Сяофан и Ли (Фото: Sohu)

Недавно пара вышла замуж. Церемония была очень проста, но элегантна. На ней не было родственников невесты и жениха, но влюбленные обменялись обетами и пообещали оставаться рядом друг с другом в любой ситуации.

Некоторые в этой провинции говорили, что Сяофан вышла замуж за пенсионера из-за его денег. Однако оказалось, что именно она - кормилица семьи. Никакого состояния и больших денег у господина Ли нет. Из-за своего почтенного возраста и слабого здоровья он может предложить жене разве что свою скромную пенсию.

Поэтому Сяофан приходится брать на себя большую часть финансового обеспечения семьи. А еще девушке приходится заботиться о муже, потому что состояние Ли постепенно ухудшается.

Сяофан и Ли (Фото: Sohu)

Однако девушка принимает этот вызов и утверждает, что для нее все возможно, если возлюбленный Ли рядом. Она часто публикует в социальных сетях фото и видео с Ли, чтобы показать обществу счастливую любовь.

Противоречивая разница в возрасте вызывает много разговоров и обвинений в адрес Сяофан. Также ей упрекают, что она демонстрирует свои отношения ради внимания и просмотров в соцсетях.

Некоторые говорят, что эта история любви настоящая, хоть и выходит за пределы возраста и здравого смысла. А некоторые комментаторы говорят, что такой роман не может быть настоящим. Однако влюбленные не обращают внимания на всю шумиху и продолжают жить своей жизнью.

Сяофан и Ли (Фото: Sohu)