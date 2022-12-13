Ушла эпоха: умер композитор, написавший музыку к легендарному сериалу "Твин Пикс"

В США пример композитор известного сериала "Твин Пикс" Анджело Бадаламенти. На момент смерти музыканта было 85 лет.

Каким был композитор при жизни?

Анджело Бадаламенти был талантливым американским пианистом. Наверное, судьбой ему суждено было стать известным, ведь еще с детства он работал на сцене рядом со знаменитыми тогдашними артистами.

Наибольшую славу ему принесло сотрудничество с режиссером популярного сериала "Твин Пикс" Дэвидом Линчем.

Анджело Бадаламенти и Дэвид Линч (фото: intwin.com)

"Я сижу с Анджело, разговариваю с ним о сцене, и он начинает играть на пианино. Когда мы начали работать вместе, у нас мгновенно возник контакт - я ничего не знал о музыке, но очень интересовался настроением и звуковыми эффектами. Многое я понял именно благодаря Анджело", - рассказал Линч о друге.

Именно за музыку к киноленте Бадаламенти и в 1990 году получил награду "Грэмми".

"Я начал нажимать на клавиши для начального аккорда "Twin Peaks Love Theme", потому что это был звук той тьмы. Линч сказал: "Из леса выходит прекрасная беспокойная девушка, идущая в камеру… Дэвид был ошеломлен, как и я. Волосы на его руках были вверх, а на глазах были слезы", - рассказывал о создании саундтрека Анджело.

Музыка к сериалу стала самой успешной работой композитора (фото: playua.net)

Всего творческое наследие композитора насчитывает более 20 фильмов, 5 программ на телевидении и даже одна видеоигра.

Что известно о его смерти?

Анджело Бадаламенти ушел из жизни на 85 году.

Его племянница Фрэнсис Бадаламенти рассказала СМИ, что дядя умер в воскресенье естественной смертью в окружении семьи в своем доме в Линкольн-Парке.