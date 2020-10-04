Пише вірші і розробляє туристичні маршрути: в Україні обрали кращого вчителя року

Василь Дяків (фото: facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine)

В Україні обрали найкращого викладача

В Україні до Дня вчителя вибрали кращого вчителя 2020 року. Це почесне звання отримав викладач історії з Тернопільській області Василь Дяків. Крім того, йому вручили премію в розмірі 250 тисяч гривень.

Переможця обрали в суботу, 3 жовтня, під час проведення всесвітнього конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. Церемонія нагородження переможців відбулася в Києві. Про це йдеться в сюжеті "5 Каналу".

Василь не тільки займається викладацькою діяльністю, але й пише вірші, веде особистий блог, а також розробляє туристичні маршрути в рідних Заліщиках.

Василь Дяків став вчителем року (відео: YouTube)

За звання кращого вчителя України боролися майже 3 тисячі викладачів із 21 регіону України. Даний конкурс проводиться в нашій країні вже третій раз, а у світі в шосте.

Перемога в цьому конкурсі дозволяє Василю поборотися за звання кращого вчителя світу. Цей конкурс пройде в Лондоні. Його переможець отримає 1 мільйон доларів. Варто зазначити, що дану премію називають "Нобелівською премією для вчителів".

Василь каже про те, що діти мотивують його, і він мріє про те, щоб серед вчителів нікого не було з комплексом раба.

Нагадаємо, миколаївські педагоги і топ-чиновники порушили карантин на Дні вчителя. Через це розгорається скандал.

Раніше ми писали про те, що вчитель роками доводив школяра, який порізав горло під Одесою.