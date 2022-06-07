Харчова звичка, яка може призвести до раку. Не робіть цього під час їжі

Мова йде про те, що під час їжі ви не вживаєте достатньої кількості продуктів з вітаміном B (B3, B6, B9, B12). Особливо мова йде про фолієву кислоту, тобто вітамін В9.

"Хоча ці вітаміни можуть допомогти вам почувати себе здоровішими та молодшими, нові дані показали, що недостатня кількість фолієвої кислоти та вітамінів групи B може призвести до проблем, пов’язаних з раком", - говориться в повідомленні.

Дослідники виявили, що через брак цих речовин існує більша ймовірність генних мутацій та пошкодження ДНК, що в кінцевому підсумку може призвести до раку. При цьому й надлишок вітамінів цієї групи теж пов'язаний з підвищеним ризиком раку.

Яка норма фолієвої кислоти

Медики кажуть, що чоловіки та жінки від свого повноліття повинні прагнути отримувати (в дієтичних добавках) 400 мкг фолієвої кислоти, вагітні жінки - 600 мкг, а годуючі жінки - 500 мкг.

Звісно ж збалансована дієта з різноманітними продуктами може забезпечити організм вітамінами групи В.

Де знайти вітаміни групи В

Вітамін В3 (ніацин, або нікотинова кислота) - житній хліб, гречка, квасоля, м'ясо, печінка, нирки.

Вітамін В6 (піридоксин, піридоксаль, піридоксамін) міститься в ліщині, шпинаті, картоплі, моркві, цвітній і білокачанній капусті, помідорах, полуниці, черешні, апельсинах і лимонах, м'ясних і молочних продуктах, рибі, яйцях, крупах і бобах.

Вітамін В9 (фолієва кислота) - листові овочі, картопля, яблука, абрикоси, волоські горіхи.

Вітамін В12 (кобаламін) міститься в молочних продуктах, яєчному жовтку, м'ясі, печінці, нирках і рибі.