"Горжусь своими земляками": история Дарьи из Краматорска вошла в музей "Голоса мирных"

Девушка вспоминает, как 24 февраля 2022 года проснулась от стука в дверь и слов о том, что началась война. Дальше - все происходило, как в ночном кошмаре: взрывы, жуткие новости, укрытие в подвале и эвакуация из опасности. Тогда Дарье удалось выехать за границу - сначала в Чехию, потом в Грецию. Однако быть на чужбине стало для нее самым болезненным испытанием.

"Первые недели совсем не хотела ни с кем коммуницировать. Была уверена, что все скоро закончится и можно возвращаться домой. Потом три месяца работала на гуманитарке для того, чтобы просто не сойти с ума от стресса", - признается Дарья.

Впервые с начала полномасштабной войны вернуться в родной Краматорск девушке удалось только в апреле 2023 года. Дарья вспоминает: больше всего была поражена тем, что, несмотря на войну, ее город живет. Земляки приспособились к жизни под звуки сирен и в условиях смертельной опасности. Более того - некоторые из краматорцев решаются открывать собственное дело.

"Люди гуляют. За период войны открылись уже пять новых заведений. Я действительно в шоке и очень горжусь этими людьми", - говорит Дарья.

Девушка говорит, Краматорск - несокрушимый и живет вопреки войне. Теперь ее мечта - вернуться домой навсегда, в город, где больше не раздаются взрывы, а на улицах слышно не сирены, а смех и музыку.

Смотрите историю Дарьи по ссылке.

Коллекция музея "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины.