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"Горжусь своей дочерью": мама "Пташки" из "Азовстали" рассказала, когда в последний раз разговаривала с ней

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 10:55
"Горжусь своей дочерью": мама "Пташки" из "Азовстали" рассказала, когда в последний раз разговаривала с ней Мама медика Екатерины Полищук рассказала об их последнем разговоре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В сети появлялось видео с украинской пленной, медиком Екатериной Полищук на псевдо "Пташка", которая в мае вместе с другими медиками и военнослужащими ВСУ вышла с завода "Азовсталь". Мама девушки рассказала, когда разговаривала с ней.

Об этом пишет "Радіо Свобода".

На видео пропагандисты назвали 21-летнюю украинку "снайпером" "Азова".

Такие кадры много раз просматривала ее мама Светлана Полищук, которой неизвестно где сейчас держат ее ребенка. По ее словам, в последний раз она разговаривала с дочерью четыре месяца назад и переживает, но очень гордится ею.

Светлана рассказала, что присматривалась к каждой детали, прислушивалась к каждому слову Кати на кадрах, ведь голос дочери слышала еще 19 мая, когда "Пташка" вышла из "Азовстали".

Тогда в телефонном разговоре она предупредила маму, что не будет долго выходить на связь, попросила держаться, ждать, верить и любить.

"Посмотрела это видео столько раз, что даже не можете представить. Когда его снимали, не знаю. 19 сентября - уже ровно четыре месяца, когда Катя в плену. Я горжусь своей дочерью, что она так держится, не сдается", - рассказала женщина.

&quot;Горжусь своей дочерью&quot;: мама &quot;Пташки&quot; из &quot;Азовстали&quot; рассказала, когда в последний раз разговаривала с нейМама медика Екатерины Полищук (radiosvoboda.org)

"Пташка" на видео сказала, что сожалеет только о том, что материлась на одном из видео, снятых на заводе, за это ей очень-очень стыдно перед мамой.

"Она у меня молодчинка, я ее очень люблю. Знаю, что обязательно вернется домой. Это очень мило было с ее стороны, что она, находясь в таком затруднительном положении, думает о том, что сказала и как я это восприняла. Она думает прежде всего о ком-то, а не о себе или своем состоянии", - отметила мама девушки.

&quot;Горжусь своей дочерью&quot;: мама &quot;Пташки&quot; из &quot;Азовстали&quot; рассказала, когда в последний раз разговаривала с ней

Екатерина "Пташка" Полищук (radiosvoboda.org)

Также женщина отметила, что "выглядит Катя на лице красиво". К тому же она добавила, что ее дочь медик и стрелять не умеет.

"Что сказать, как пленные. На этом видео подписали, что Катюшка - снайперша, но они давно так пишут. Для меня это не новость. Она действительно давно была медиком, и все это знают. В России пишут неправду. Она же даже стрелять не умеет", - подчеркнула Светлана Полищук.

&quot;Горжусь своей дочерью&quot;: мама &quot;Пташки&quot; из &quot;Азовстали&quot; рассказала, когда в последний раз разговаривала с нейЕкатерина "Пташка" Полищук (фото из сети)

Ранее мы сообщали, что около месяца назад пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Казацкий позвонил по телефону родным из плена.

Также мы писали, что в Киеве появился цветущий живой памятник мужества героев "азовцев".

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