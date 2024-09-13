"Горжусь сыном": отец тяжелораненого защитника Шумея доверил свою историю музею "Голоса Мирных"

История этой семьи вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Военный самолет над Шосткой и испуганные дети, прячущиеся под балконами – это картинка с начала полномасштабного вторжения, которая навсегда запечатлелась в памяти Сергея Федоровича. Виталий сразу был на передовой, ведь в армии он с 2014 года.

"Я все время переживал, когда Виталий не звонил. Он говорил: "Папа, я буду звонить по телефону ночью". Я шел в магазин и когда возвращался, говорил своей жене, что Виталик звонил, хотя на самом деле связи не было", - рассказывает Сергей Федорович Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Виталий получил тяжелые ранения в августе 2022 года. Он перенес множество сложных операций в Украине и за рубежом, а его отец – бессонных ночей и маленьких и больших побед. Одна из них – когда сын снова смог говорить.

"Я помню, как это произошло, в Испании. Я разминал ему ноги и спросил: "Виталия, что ты хочешь? Он меня узнал и сказал "папа". Это было его первое слово", – вспоминает Сергей Федорович.

И добавляет, что гордится своими сыновьями и сам стал бы на защиту Родины, если бы Виталий мог обойтись без его помощи.

Историю отца и сына Шумеев из первых уст вы найдете здесь.

История вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

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