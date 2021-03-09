"Пілот тролить росіян, пролітаючи над Кримом": це відео підриває мережу прямо зараз

У мережі з'явилося відео, на якому ныбито "український пілот" під час польоту над Кримом вирішив оригінально поспілкуватися з пасажирами через внутрішній зв'язок. Він порадив росіянам скористатися аварійними виходами. Зараз це відео підриває мережу, а чим воно виявилося насправді - читайте в нашому матеріалі.

Відео розмістив в TikTok блогер з ніком chornobrovyi .

"Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимось над кримськими горами. Якщо на борту є росіяни - аварійні виходи промарковані зеленими позначками", - спокійно каже пілот.

Всім іншим людям він побажав гарного польоту і швидкого прибуття.

"Ви (росіяни. - Ред.) маєте чудову можливість возз'єднатися "с родной гаванью". Всім іншим людям - гарного польоту. Очікуємо прибуття за розкладом", - додав жартівник.

Лучший Украинский пилот пролетая над Крымом потроллил россиян «Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимось над кримськими горами. Якщо на борту є росіяни - аварійні виходи промарковані зеленими позначками. Ви маєте чудову нагоду возз’єднатися «с родной гаванью». Всім іншим людям - гарного польоту». Posted by Эльдар Брандтей on Tuesday, March 9, 2021

"Український пілот" потролив росіян, пролітаючи над Кримом

Відзначимо, що незабаром відео було видалено TikTok. Блогер розповідає, що контент соцмережі повністю модерується з Росії. Хлопець закликав створити український офіс TikTok.

Відео про пілота і Крим видалили з TikTok

Після того, як відео початок розлітатися по ЗМІ, Данило Гайдамаха написав в своєму Telegram-каналі, що ролик - це просто жарт.

Скриншот