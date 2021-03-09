ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Пілот тролить росіян, пролітаючи над Кримом": це відео підриває мережу прямо зараз

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 14:30
"Пілот тролить росіян, пролітаючи над Кримом": це відео підриває мережу прямо зараз Український пілот над Кримом потролив росіян (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У мережі з'явилося відео, на якому ныбито "український пілот" під час польоту над Кримом вирішив оригінально поспілкуватися з пасажирами через внутрішній зв'язок. Він порадив росіянам скористатися аварійними виходами. Зараз це відео підриває мережу, а чим воно виявилося насправді - читайте в нашому матеріалі.

Відео розмістив в TikTok блогер з ніком chornobrovyi.

"Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимось над кримськими горами. Якщо на борту є росіяни - аварійні виходи промарковані зеленими позначками", - спокійно каже пілот.

Всім іншим людям він побажав гарного польоту і швидкого прибуття.

"Ви (росіяни. - Ред.) маєте чудову можливість возз'єднатися "с родной гаванью". Всім іншим людям - гарного польоту. Очікуємо прибуття за розкладом", - додав жартівник.

Лучший

Украинский пилот пролетая над Крымом потроллил россиян «Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимось над кримськими горами. Якщо на борту є росіяни - аварійні виходи промарковані зеленими позначками. Ви маєте чудову нагоду возз’єднатися «с родной гаванью». Всім іншим людям - гарного польоту».

Posted by Эльдар Брандтей on Tuesday, March 9, 2021

"Український пілот" потролив росіян, пролітаючи над Кримом

Відзначимо, що незабаром відео було видалено TikTok. Блогер розповідає, що контент соцмережі повністю модерується з Росії. Хлопець закликав створити український офіс TikTok.

Відео про пілота і Крим видалили з TikTok

Після того, як відео початок розлітатися по ЗМІ, Данило Гайдамаха написав в своєму Telegram-каналі, що ролик - це просто жарт.

&quot;Пілот тролить росіян, пролітаючи над Кримом&quot;: це відео підриває мережу прямо зараз

Скриншот

Нагадаємо, що у Львові нещодавно розгорівся скандал через російську мову. Там напали на вуличного музиканта, який виконував російськомовні пісні. Пізніше з'ясувалося, що молодий хлопець - онук народного артиста України.

До речі, нещодавно ми писали, що у Києві п'яна дівчина-водій намагалася відкупитися від поліцейських смаженим м'ясом і пропозицією продовжити вечір у неї вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя курьезы
LITE
Тепла не буде: синоптики засмутили прогнозом погоди
Тепла не буде: синоптики засмутили прогнозом погоди