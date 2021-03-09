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Пилот потроллил россиян, пролетая над Крымом: для вас выходы промаркированы зеленым

Новина українською → Крым, Вторник 09 марта 2021 14:29
Пилот потроллил россиян, пролетая над Крымом: для вас выходы промаркированы зеленым Украинский пилот над Крымом потроллил россиян (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский пилот во время полета над Крымом решил оригинально пообщаться с пассажирами через внутреннюю связь. Он посоветовал россиянам воспользоваться аварийными выходами.

Видео разместил в TikTok известный блогер с ником chornobrovyi.

"Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над крымскими горами. Если на борту есть россияне - аварийные выходы промаркированы зелеными метками", - спокойно говорит пилот.

Всем остальным людям он пожелал хорошего полета и скорого прибытия.

"Вы (россияне. - Ред.) имеете прекрасную возможность воссоединиться "с родной гаванью". Всем остальным людям - хорошего полета. Ожидаем прибытия по расписанию", - добавил шутник.

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Украинский пилот пролетая над Крымом потроллил россиян «Наш шлях пролягає вздовж нашого українського Криму. Зараз ми знаходимось над кримськими горами. Якщо на борту є росіяни - аварійні виходи промарковані зеленими позначками. Ви маєте чудову нагоду возз’єднатися «с родной гаванью». Всім іншим людям - гарного польоту».

Posted by Эльдар Брандтей on Tuesday, March 9, 2021

Украинский пилот потроллил россиян, пролетая над Крымом

Отметим, что вскоре видео было удалено из TikTok. Блогер рассказывает, что контент соцсети полностью модерируется из России. Парень призвал создать украинский офис TikTok.

Со слов парня можно понять, что видео является постановкой.

Видео про пилота и Крым удалили из TikTok

Напомним, что во Львове недавно разгорелся скандал из-за русского языка. Там напали на уличного музыканта, который исполнял русскоязычные песни. Позже выяснилось, что молодой парень - внук народного артиста Украины.

К слову, недавно мы писали, что в Киеве пьяная девушка-водитель пыталась откупиться от полицейских жареным мясом и предложением продолжить вечер у нее дома.

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