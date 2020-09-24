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У Києві п'яна водійка намагалася відкупитися від "копів" смаженим м'ясом (відео)

Київ, Четвер 24 вересня 2020 19:23
У Києві п'яна водійка намагалася відкупитися від "копів" смаженим м'ясом (відео)
У Києві водійка хотіла підкупити "копів" смаженим м'ясом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві водійка запропонувала поліцейським поїхати до неї і поїсти

У Києві нетверезу дівчину-водія затримали і доставили в поліцейську дільницю. Замість оформлення протоколу порушниця нетвердою мовою запропонувала "копам" поїхати до неї, поїсти смаженого м'яса та випити вина.

Курйозне відео з'явилося в Telegram-каналі "Типовий Київ".

Повідомляється, що "героїня" крім іншого намагалася втекти від поліцейських на автомобілі, коли її зупинили за грубе порушення правил дорожнього руху.

І вже у відділенні дівчина вирішила "вирішити" питання з суворими правоохоронцями пропозицією поїсти і розслабитися за келихом вина.

"Поїхали до мене додому, я вас пригощу... Ми купимо м'яса, насмажимо. Я вас пригощу вином", - пропонувала дівчина.

Відповідь поліцейських залишився невідомою, бо відео обірвалось раніше.

У Києві водійка намагалася "купити" поліцейських м'ясом (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що у Києві поліцейський закинув недопалок назад у салон авто. Недопалену сигарету викинув на асфальт водій хам під час зупинки, але "коп" не розгубився.

Також повідомлялося, що у Києві священників помітили на дорогому авто з тюнінгованими дисками. Елітний позашляховик коштує більше мільйона гривень.

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