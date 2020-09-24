У Києві п'яна водійка намагалася відкупитися від "копів" смаженим м'ясом (відео)

У Києві водійка запропонувала поліцейським поїхати до неї і поїсти
У Києві нетверезу дівчину-водія затримали і доставили в поліцейську дільницю. Замість оформлення протоколу порушниця нетвердою мовою запропонувала "копам" поїхати до неї, поїсти смаженого м'яса та випити вина.
Курйозне відео з'явилося в Telegram-каналі "Типовий Київ".
Повідомляється, що "героїня" крім іншого намагалася втекти від поліцейських на автомобілі, коли її зупинили за грубе порушення правил дорожнього руху.
І вже у відділенні дівчина вирішила "вирішити" питання з суворими правоохоронцями пропозицією поїсти і розслабитися за келихом вина.
"Поїхали до мене додому, я вас пригощу... Ми купимо м'яса, насмажимо. Я вас пригощу вином", - пропонувала дівчина.
Відповідь поліцейських залишився невідомою, бо відео обірвалось раніше.
У Києві водійка намагалася "купити" поліцейських м'ясом (відео: YouTube)
Раніше ми писали, що у Києві поліцейський закинув недопалок назад у салон авто. Недопалену сигарету викинув на асфальт водій хам під час зупинки, але "коп" не розгубився.
Також повідомлялося, що у Києві священників помітили на дорогому авто з тюнінгованими дисками. Елітний позашляховик коштує більше мільйона гривень.