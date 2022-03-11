Пілот з Криму бомбив власну сім'ю під Полтавою: матір просить пробачення у українців

Її син, Головенський Олексій, проходив службу в полку морської авіації РФ, що дислокується в Криму, місто Саки.

"5 березня, виконуючи злочинні накази командування російської армії на літаку Су-37, вилетів в Миколаївську область, де був збитий українськими ППО, і потрапив в полон", - розповідає матір окупанта, Олена.

Про це родина дізналася зі ЗМІ, побачивши його серед полонених.

Жінка каже, що їй дуже соромно за свого сина, адже вона не розуміє, як можна виконувати такий злочинний наказ, у той час, коли вона ховається, почувши сирени повітряної тривоги.

Тепер із окупантом розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ.