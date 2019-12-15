У Миколаєві біля кафе померли двоє далекобійників, ще 3 госпіталізовано

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі далекобійники вживали алкоголь та їжу кафе

У Миколаєві ввечері 14 грудня біля придорожного кафе по вулиці Одеське Шосе виявили тіла двох далекобійників, ще трох було госпіталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними правоохоронців, наразі причина смерті далекобійників невідома, але загиблі та постраждалі вживали їжу та алкоголь у придорожному кафе. До лікарні було госпіталізовано далекобійників 33-х, 38-ми та 57-ми років, один з них у тяжкому стані.

Зараз поліція вилучає зразки продуктів та спиртних напоїв для подальшої експертизи. Слідчі опитують персонал всіх закладів харчування, розташованих поблизу.

Зазначається, що подія була кваліфікована як умисне вбивство. Наразі обставини та причини трагедії встановлюються.

"Відомості за фактом смерті двох людей, як того вимагає процедура у подібних випадках, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ (умисне вбивство)", - пояснили в поліції.

Нагадаємо, у Чернігівській області троє підлітків отруїлися невідомою рослиною. Один з постраждалих помер. Через інцидент поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Правоохоронці проводять досудове розслідування обставин нещасного випадку.