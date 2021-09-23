Пік вересневих холодів в Україні змінить відчутне потепління: чекати вже не довго

Зміни синоптичної картини в Україні в період з 23 вересня по 7 жовтня ми покажемо на прикладі ряду обласних центрів, розташованих в центральних, північних і південних, західних і східних регіонах.

У Києві до кінця цього тижня температура повітря підвищиться на 10 градусів - з нинішніх холодних +8 градусів 23 вересня до +18 градусів 26 вересня. Потім очікується невеликий спад до 29 вересня до +13 градусів, після чого весь перший тиждень жовтня буде +16... +18 градусів. Опади не зникнуть, але частих дощів у столиці не прогнозується.

В Одесі вже до неділі стовпчики термометрів злетять, на секундочку, з сьогоднішніх +12 до +25 градусів! Після цього до кінця місяця така раптова "спека" буде поступово спадати і встановиться температура близько +17 градусів до 1 жовтня. Далі по 7-е число прогнозується +18... +19 градусів. Короткочасні опади будуть найближчими днями, потім - малоймовірні.

У Харкові з 23 вересня (+8 градусів) почнеться потепління до більш комфортних +15 градусів до 26 вересня, і весь наступний тиждень прогнозується температура повітря близько +12... +18 градусів. А до 7 жовтня: +15... +16 градусів. Дощів буде мало.

У Львові теж прогнозується різкий підйом температури повітря з +12... +13 градусів 23-24 вересня до +20 градусів у неділю, 26 вересня. В інші дні по 7 жовтня синоптична ситуація особливо змінюватися не буде: термометри коливатимуться в межах +17... +20 градусів (тільки на дату 30 вересня випаде +15 градусів). Опади львів'янам у цей період не дошкулятимуть.

У Дніпрі повільно, але впевнено потеплішає до +19 градусів до неділі, потім температурна "крива" злегка просяде 29 вересня до +14 градусів, після чого весь перший тиждень жовтня очікується близько +17... +21 градусів. Короткочасні дощі очікуються тільки 23 і 25 вересня.

У Херсоні 23 вересня принесе холодні +12 градусів, але вже 26 вересня потеплішає до +24 градусів! Тут теж прогнозується спад температури повітря на 29-е число до +14 градусів, і знову стовпчики термометрів підуть після цього вгору до +19... +22 градусів. Опади малоймовірні.

У Луганську синоптична ситуація буде відрізнятися: тут спад температури повітря триватиме до суботи, 25 вересня, коли стовпчики термометрів покажуть до +13 градусів. Далі намічаються своєрідні "гойдалки": то потепління до +16, то знову похолодання до +12 градусів (вже 28 вересня), потім знову температура повітря підвищиться до +18 градусів (2 жовтня), і знову опуститися до +12 градусів (7 жовтня). Дощовими датами стануть 25-26 і 28 вересня, а також 7 жовтня.

У Хмельницькому будуть дві найхолодніші дати - 23 і 29 вересня з +11 градусами, а тепла температура повітря встановиться в суботу-неділю, коли буде +17... +20 градусів. Далі по 7 жовтня стовпчики термометрів коливатимуться саме в цих межах. Короткочасні дощі намічаються тільки найближчими днями.

У Чернігові з +7 градусів (23 вересня) протягом декількох днів потеплішає до +15 градусів. Далі весь залишок місяця та перший тиждень жовтня стовпчики термометрів показуватимуть близько +12... +17 градусів. Сильний дощ намічається на п'ятницю, 24 вересня.