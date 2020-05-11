Пік коронавірусу в Україні зміщується: вчені оприлюднили нові дані

Пік коронавірусу в Україні настане пізніше, ніж передбачалося. Вчені Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ їм. Ігоря Сікорського оприлюднили нові результати моделювання поширення пандемії СOVID-19 регіонами України.

Вчені зазначили, що на десятиденному відрізку (з 6 по 15 травня) розвиток епідемії набуває більш чітку лінію з рівнем "плато" – (400-550) нових заражених в день. Це може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої може наступити пік пандемії.

Після цього вчені припускають, що епідемія піде на спад, і кількість нових хворих буде нижче кількості тих, хто видужав.

Зараз в Києві спостерігається тенденція на спад кількості нових інфікованих. При цьому зростання хворих відбувається у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській і Львівській областях. А ось у Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській і Тернопільській областях зменшується кількість нових інфікованих.

При цьому у Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація з новими інфікованими стабільна.

Раніше експерти говорили про те, що пік коронавірусу в Україні наступить на наступний тиждень після Великодня.

Нагадаємо, що експерт розповів, навіщо насправді українська влада ввела карантин. Він вважає, що це було зроблено для того, щоб уникнути піку захворюваності, при якому система охорони здоров'я могла б не впоратися з великою кількістю інфікованих українців.

Крім того, карантин допоміг медикам краще підготуватися до пандемії, і попрацювати з інфікованими під час невеликого навантаження на лікарні.