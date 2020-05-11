Пик коронавируса в Украине смещается: ученые обнародовали новые данные

Пик коронавируса в Украине наступит позже, чем предполагалось. Ученые Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского обнародовали новые результаты моделирования распространения пандемии СOVID-19 регионами Украины.

Ученые отметили, что на десятидневном отрезке (с 6 по 15 мая) развитие эпидемии приобретает более четкую линию с уровнем "плато" – (400-550) новых зараженных в день. Это может продолжиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой может наступить пик пандемии.

После этого ученые предполагают, что эпидемия пойдет на спад, и количество новых больных будет ниже количества тех, кто выздоровел.

В настоящее время в Киеве наблюдается тенденция на спад количества новых инфицированных. При этом рост больных происходит в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Львовской областях. А вот в Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Тернопольской областях уменьшается количество новых зараженных.

При этом в Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях ситуация с новыми инфицированными стабильная.

Ранее эксперты говорили о том, что пик коронавируса в Украине наступит на следующую неделю после Пасхи.

Напомним, что эксперт рассказал, зачем на самом деле украинские власти вводили карантин. Он считает, что это было сделано для того, чтобы избежать пика заболеваемости, при котором система здравоохранения могла бы не справиться с большим количеством инфицированных украинцев.

Кроме того, карантин помог медикам лучше подготовиться к пандемии, и поработать с инфицированными во время небольшой нагрузки на больницы.