"Піду втоплюся": куда исчез и как сейчас выглядит "Підпільник Кіндрат" Андрей Миколайчук

Чем известен Миколайчук

Артист родился 6 декабря 1959 года в Умани. Он работал музыкальным воспитателем в детском саду, а в 1989 году артист принял участие в первом фестивале "Червона Рута".

Там Миколайчук выступил с песнями "Піду втоплюся" и "Підпільник Кіндрат". Артисту удалось стать лауреатом второй премии в жанре поп-музыки, он получил приз зрительских симпатий и стал известным. Затем музыкант два года работал во Львовском театре "Крива Люфа", где выступал со своими песнями.

Однако потом артист не стал активно развивать свою карьеру. В 1993 и 1995 годах он выпустил по одной песне, первый трек "Лист до Парижу" ему подарил Павел Зибров. Вторую песню "Марія" Миколайчук написал сам, затем она стала саундтреком к шоу Дмитрия Гордона.

В общей сложности артист выпустил четыре пластинки - "Піду втоплюся" (1996), "Бензобаки" (1996), "Отаман" (1997), "Про Туніс і Багами" (1998), "The best" (2004).

Миколайчук на интервью у Гордона в 2016 году (скриншот)

Где сейчас исполнитель песни "Піду втоплюся"

В 2000-х годах Миколайчук перестал выступать и переехал в Николаев, хотя до этого несколько лет жил в Киеве. Там он купил домик. Сначала артист хотел открыть студию, а затем даже планировал стать строителем.

В 2014 году Миколайчук вернулся в Киев. Он рассказывал, что каждый день пишет песни, которых у него собралось уже очень много.

"Я живу одним днем и не задумываюсь, что будет. Ничего не успеваю, зашиваюсь", - отметил артист.

Затем он давал интервью Гордону, а в 2017 году Миколайчук зарегистрировался на Facebook. Он объяснил, куда "исчез", а также поблагодарил фанов за внимание.

Страница Миколайчука (скриншот)

"Я часто читаю комментарии: куда делся Андрей Миколайчук?, почему он больше не выступает на большой сцене? Друзья, со мной все хорошо. Я жив, здоров. Спасибо вам, что вы еще меня помните. Да, действительно, я больше не выступаю на сцене и живу спокойной жизнью, как и все простые люди", - писал певец.

"Годы активных гастролей на долгое время обили у меня желание общаться с людьми. Я просто хотел пожить для себя. За это время я написал очень много новых песен. Их пока никто не слышал, но в будущем все возможно", - добавлял он.

Затем артист делал меланхоличные посты и рассказывал о кризисе среднего возраста.

Пост артиста (скриншот)

Кроме того, Миколайчук даже показывал "свежие" фото. На одном из них артист с обнаженным торсом обтирался снегом.

Как выглядит автор песни "Пыду втоплюся" (фото: Facebook/Андрій Миколайчук)

Сейчас страница Миколайчука в Facebook неактивна, а сам он больше не дает интервью. Поэтому где артист именно сейчас - остается загадкой. Известно, что у мужчины есть жена, дочь и двое внуков.

Впрочем, в 2021 году сообщалось, что артист выступал на программе "Дискодрайв". В это время появилось его, вероятно, одно из самых актуальных фото.

Артист несколько лет назад (фото: Facebook/Фан-клуб української музики минулих десятиліть)

Песни Миколайчука - видео