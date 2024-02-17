Поддерживают сердце и предотвращают гипертонию. Врач поделился списком суперполезных продуктов

В чем польза оранжевых продуктов

"Оранжевые продукты не только добавляют блюду ярких положительных красок, но и свидетельствуют о содержании значительного количества полезных питательных веществ. Оранжевые фрукты и овощи содержат большое количество каротиноидов, которые придают им естественный насыщенный яркий цвет. Наиболее распространенные каротиноиды включают альфа- и бета-каротин, ликопен и зеаксантин", - говорит диетолог.

В продуктах содержится более 600 каротиноидов, и они являются мощными антиоксидантами. Организм превращает каротиноиды в витамин А, который необходим для хорошего зрения, здоровой кожи и эффективной иммунной системы.

"Много оранжевых продуктов богаты калием. Получение достаточного количества калия имеет важное значение для здоровья нервов и мышц, поддержания в норме артериального давления и предотвращения гипертонии", - говорит Швец.

Также в оранжевых продуктах есть витамин С, который укрепляет иммунную систему, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и даже замедляет образование морщин.

Какие овощи и фрукты нужно ввести в рацион

Апельсины - один цитрус среднего размера содержит 70 мг витамина С и 237 мг калия, а также витамин А, кальций плюс 3 г клетчатки. Благодаря витаминам и антиоксидантам апельсины способствуют облегчению симптомов при астме, бронхите, пневмонии, предотвращают образование камней в почках, высокое кровяное давление, артрит и диабет.

Тыква богата бета-каротином. Лишь одна чашка вареного овоща обеспечивает 200% рекомендуемой дозы витамина А. Тыква малокалорийная и может достаточно свободно употребляться людьми, которые пытаются похудеть.

Морковь является богатейшим растительным источником бета-каротина. Этот овощ снабжает витамином K, кальцием и полезными волокнами, помогающими регулировать уровень сахара в крови. Морковь снижает холестерин и риск сердечных заболеваний, помогает предотвратить дегенерацию желтого пятна и помогает контролировать уровень инсулина у больных диабетом.

Абрикосы богаты витаминами A, E и C, калием, марганцем и группой полифенольных антиоксидантов, которые называются флавоноидами, способствующими снижению риска таких болезней, как диабет и сердечные заболевания.

Манго богаты витаминами А и С, железом, лютеином и зеаксантином, которые полезны для кожи, зрения и пищеварительной системы. Этот фрукт обладает высоким содержанием железа, что помогает бороться с анемией.

Батат - один сладкий картофель среднего размера содержит 400% рекомендованной суточной нормы витамина А. Он полезен для мозга, способствует здоровью кишечника и регулирует уровень сахара в крови. Батат также оказывает положительное влияние на женскую репродуктивную систему, усиливая выработку прогестерона.

Болгарский перец богат бета-каротином и витамином С.

Хурма является отличным источником витаминов А и С, а также марганца. Незрелая хурма может вызвать онемение рта через проантоцианидины, часто содержащиеся в незрелых фруктах дубильные вещества.

Мандарины содержат витамины и антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет, обладают протективными свойствами против возникновения новообразований и улучшают здоровье мозга, кожи и сердца.

Персики являются отличным источником пищевых волокон, калия и витаминов А и С.

Оранжевые помидоры черри содержат много витамина А и ликопена.