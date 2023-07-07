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Поддержка по-новому. Украинских военных и ветеранов ждут мощные изменения: что известно

На какую поддержку имеют право военные и ветераны (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам.

По словам советницы министра соцполитики Наталии Кавецкой, одной из основных задач ведомства является построение системы социальной поддержки военнослужащих на всех этапах их службы.

О подробностях - читайте ниже в материале Styler.

Патронатная служба при воинских частях Вооруженных сил Украины

Эта служба должна обеспечивать социальное сопровождение военнослужащих и их семей.

Кавецкая отметила, что в этом направлении четко разграничиваются функции с Министерством обороны - социальные работники будут принимать на себя решение гражданских нужд военнослужащих и их семей.

"Уже проведено обучение более 550 специалистов центров комплектования и социальной поддержки, что позволит им более качественно взаимодействовать с военными", - уточнила она.

Программа по социальному восстановлению

Речь идет об отдыхе под индивидуальным сопровождением:

  • военных и гражданских психологов
  • социальных работников
  • педагогов
  • медицинских специалистов

Интеграция соцработников в мультидисциплинарные команды в учреждениях здравоохранения

Идея состоит в том, что социальные работники должны плодотворно сотрудничать с медицинскими специалистами для предоставления необходимой поддержки и реабилитации после получения военнослужащим ранения или травмы.

Сопровождение ветеранов во время трудоустройства

Эта услуга включает в себя профессиональную адаптацию и интеграцию ветеранов в рабочую среду.

В Минсоцполитики отметили, что здесь важным моментом является не только работа с ветеранами, но и с членами профессиональной команды - с непосредственным работодателем.

Адаптация ветеранов к условиям гражданской жизни

Социальный работник должен стать поддержкой и опорой бойцов на разных этапах. Обеспечивать индивидуальный подход к каждому военному или ветерану.

При этом продолжительность их социального сопровождения будет зависеть от потребностей и ситуации каждого отдельного лица и его семьи.

"Нам важно, чтобы был высокий уровень доверия к социальным работникам, и чтобы услуги оказывались качественно", - объяснила министр.

Новые подходы к оказанию соцпомощи

Речь идет, в частности, об оплате специалистов социальной работы. Вместо прямого финансирования учреждений Минсоцполитики планирует перейти к системе закупки социальных услуг.

Такой шаг, по мнению чиновников, должен:

  • обеспечить большую мотивацию к качественному предоставлению услуг
  • способствовать расширению рынка негосударственных поставщиков социальных услуг

В Минсоцполитики подчеркнули, что пытаются максимально менять вектор на "разгосударствление" процесса предоставления социальных услуг. Речь идет об открытии рынка, полноценными игроками которого смогут стать представители бизнес-среды, общественного сектора, благотворительных организаций.

Ранее мы писали, что в Украине будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации.

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