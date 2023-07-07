Поддержка по-новому. Украинских военных и ветеранов ждут мощные изменения: что известно

На фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины Министерство социальной политики приступило к внедрению ряда проектов, направленных на оказание помощи военным и ветеранам.
По словам советницы министра соцполитики Наталии Кавецкой, одной из основных задач ведомства является построение системы социальной поддержки военнослужащих на всех этапах их службы.
О подробностях - читайте ниже в материале Styler.
Эта служба должна обеспечивать социальное сопровождение военнослужащих и их семей.
Кавецкая отметила, что в этом направлении четко разграничиваются функции с Министерством обороны - социальные работники будут принимать на себя решение гражданских нужд военнослужащих и их семей.
"Уже проведено обучение более 550 специалистов центров комплектования и социальной поддержки, что позволит им более качественно взаимодействовать с военными", - уточнила она.
Речь идет об отдыхе под индивидуальным сопровождением:
Идея состоит в том, что социальные работники должны плодотворно сотрудничать с медицинскими специалистами для предоставления необходимой поддержки и реабилитации после получения военнослужащим ранения или травмы.
Эта услуга включает в себя профессиональную адаптацию и интеграцию ветеранов в рабочую среду.
В Минсоцполитики отметили, что здесь важным моментом является не только работа с ветеранами, но и с членами профессиональной команды - с непосредственным работодателем.
Социальный работник должен стать поддержкой и опорой бойцов на разных этапах. Обеспечивать индивидуальный подход к каждому военному или ветерану.
При этом продолжительность их социального сопровождения будет зависеть от потребностей и ситуации каждого отдельного лица и его семьи.
"Нам важно, чтобы был высокий уровень доверия к социальным работникам, и чтобы услуги оказывались качественно", - объяснила министр.
Речь идет, в частности, об оплате специалистов социальной работы. Вместо прямого финансирования учреждений Минсоцполитики планирует перейти к системе закупки социальных услуг.
Такой шаг, по мнению чиновников, должен:
В Минсоцполитики подчеркнули, что пытаются максимально менять вектор на "разгосударствление" процесса предоставления социальных услуг. Речь идет об открытии рынка, полноценными игроками которого смогут стать представители бизнес-среды, общественного сектора, благотворительных организаций.
Ранее мы писали, что в Украине будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации.